Fer Dente y su pareja, disfrutaron de las playas de Punta del Este

Uruguay es uno de los destinos más elegidos por muchas figuras reconocidas de nuestro país. La costa esteña se convirtió en anfitriona de días de playa y noches de diversión para quienes vacacionan allí. Fer Dente y su pareja son de los que eligieron descansar en Punta del Este.

Playa Mansa fue la elegida por Fer Dente y Nicolás para disfrutar del sol. La joven pareja llevó cada uno su colchoneta para poder recostarse sobre la arena y se mostraron muy cariñosos mientras charlaban.

Fer Dente y su pareja.

Las cámaras de Revista Caras lograron retratar al talentoso artista junto a su novio. Se dejaron ver muy relajados y despreocupados por la presencia de la prensa y se dedicaron a disfrutar del hermoso paisaje que brinda José Ignacio.

Durante la jornada del jueves 5 de enero, estuvieron en La Susana, por lo que dejaron en evidencia que recorren diferentes playas de la costa esteña, tal como lo hacen muchas celebridades.

Fer Dente y Nicolás.

Fer Dente habló de su relación con Nicolás

En diálogo con este medio, el actro expresó: "Con Nico hace dos años que estamos juntos, y creo que mostrarme con él de la mano lo hago como un acto político, porque yo crecí en una sociedad machista. Pero si le voy a dar un beso, hay una parte de mí que está chequeando que está pasando a mi alrededor, porque no quiero que me griten nada y mucho menos que me maten"

"Con los casos que está viviendo la comunidad en el último tiempo, se despertó algo en mí, como de querer agitar la olla", agregó Fer Dente con respecto a su actitud ante las críticas por su elección sexual.