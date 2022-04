Fer Dente: "Sé que mi historia ayudó a muchos"

Si nos referimos a la comedia musical local, Fer Dente es sin dudas un referente. Desde que logró su papel protagónico en High School Musical, el actor no paró de formarse y trabajar en cine, teatro y televisión. En medio del inicio de un nuevo ciclo lectivo del Instituto Argentino de Musicales junto a Ricky Pashkus, el joven de 32 años se prepara para reestrenar Kinky Boots, el reconocido y galardonado musical de Broadway, producido por Rimas Producciones que protagoniza junto a Martín Bossi y Laurita Esquivel en el Teatro Astral.

Fer Dente y Martín Bossi en Kinky Boots

Hoy en día IAM cuenta con tres sedes: la primera en el barrio de Recoleta, la segunda en el barrio de Palermo y acaban de inaugurar la tercera en el centro de la Capital Federal. “La escuela surgió con la idea de formar artistas que puedan insertarse en el mercado laboral local e internacional. Yo venía desde hace un tiempo con la idea de construir un espacio para formarse como el que yo no tuve cuando era chico” aseguró Fer Dente en diálogo con CARAS.

Bajo la dirección de Fer y Ricky Pashkus, el Instituto ofrece un plan de estudios específicamente desarrollado para potenciar tanto la formación artística como el desarrollo personal con los mejores maestros, clases y oportunidades para la generación de un artista versátil y completo. “Este año se suma una nueva camada con 500 alumnos. Yo doy clases desde los 20 años y hoy en día como director me emociona enseñar todo lo que aprendí a lo largo de mi carrera” expresó Dente. Este año se inaugura la Compañía IAM, que contará con 2 o 3 trabajos anuales, donde los alumnos de la escuela adicionarán para cada proyecto y se mostrará parte del programa del estudio.

Fer Dente en IAM

Fer Dente cuenta con un extenso currículum en televisión, cine, teatro, discografía y giras por el interior del país; además de sus estudios en Nueva York donde se formó en la Técnica Meisner. En 2008 el actor ganó su primera estatuilla en los Premios Clarín Espectáculos, y luego siguieron los Premios Hugo y en 2021 recibió el galardón de los Premios Konex. En teatro su primer protagónico fue Hairspray, y desde entonces siguió con Despertar de Primavera, Casi Normales, Peter Pan y Aladdín, entre otros.

Durante los ensayos de Kinky Boots, el joven conoció a Nicolás Di Pace y al tiempo comenzaron a salir. El año pasado, el actor y su novio protagonizaron La Fiesta de los Chicos. “La experiencia de La Fiesta de los Chicos en el Teatro Astral fue increíble. En ese escenario hice Hairspray, cuando recién estaba empezando a salir del closet, con un cuidado de que “nadie se enterara”. Por suerte cambió muchísimo todo, poder subirme y contar una historia de ocho personajes gay, estando con mi novio y que todos lo sepan fue catártico” reveló Dente.

Fer Dente en IAM

“Hasta que yo no salí del closet, nadie me preguntó si era gay. Una vez que lo conté públicamente, entendí que cambió todo y pude quitarme una mochila que yo cargaba. Hice el click cuando entendí que había algo que no estaba diciendo, que tenía que ver con mi identidad” comentó el joven y agregó: “Con Nico hace dos años que estamos juntos, y creo que mostrarme con él de la mano lo hago como un acto político, porque yo crecí en una sociedad machista. Pero si le voy a dar un beso, hay una parte de mí que está chequeando que está pasando a mi alrededor, porque no quiero que me griten nada y mucho menos que me maten. Con los casos que está viviendo la comunidad en el último tiempo, se despertó algo en mí, como de querer agitar la olla”.

“No me considero un referente LGTBIQ+, pero sé que mi historia ayudó a muchos otros. Tampoco me considero valiente por haber dicho en público mi condición sexual, creo que es valiente quien lo dice en otro contexto” aseguró el actor, que en varias entrevistas aseguró que sigue recibiendo comentarios negativos en redes sociales.

Fer Dente y Nico Di Pace

“Creo que el problema no es tener una ley que nos avale. El tema está en que estamos creyendo que, porque tenemos derechos, no está más en las cabezas de las personas, y la sociedad aún hoy en día tiene pensamientos homofóbicos. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar cualquier acto homofóbico de la sociedad” cerró.