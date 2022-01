Fernán Mirás se quebró al recordar el mensaje que les dejó a sus tras su aneurisma

En octubre pasado, Fernán Mirás sufrió un aneurisma cerebral que lo tuvo por semanas bajo estrictos controles y su estado era bastante delicado.

Tras su recuperación, el artista visitó el programa "No es tan tarde" de Germán Paoloski y por primera vez se refirió a este aterrador momento en su vida. “Es la primera vez que salgo desde que tuve un bailecito. Estoy muy bien. Igual de boludo que antes”, comenzó fiel a su humor.

“La verdad es que fue rara la situación cuando veía que alguien por la calle se alegraba de que yo estaba bien. Era muy rara esa situación de que alguien que yo no conozco, pero que me conoce de toda la vida se alegre de que esté bien. Me hace llorar”, dijo el actor visiblemente conmovido mientras relataba este duro momento.



Sobre cómo comenzó el episodio, Mirás relató: “Yo tuve un malestar que era como si me explotara la cabeza. Sentí que lo que pasaba era claramente algo de ese orden y eso ayudó porque pedí un médico a domicilio y le dije ‘me está por explotar la cabeza’ y era literalmente lo que pasaba”, dijo y agregó que en ese momento el médico lo derivó a urgencias y que una vez en el hospital "me metieron un catéter, me enchufaron un tubo, me metieron unos filamentos y me taparon el aneurisma".

Fue en ese momento que el actor se quebró al recordar que previo a su paso por el quirófano dejó unos mensajes para su familia, por su pasaba lo peor. "Yo dejé un par de mensajes despidiéndome porque si me moría, era peligrosa la operación. Si hablo de eso lloro, pero le dejé un mensaje a mis hijos fingiendo algo casual, pero dije ‘de última, que tengan un último mensaje’".



Cómo está actualmente la salud de Fernán Mirás

En su charla con Paoloski, Fernán Mirás destacó que se siente bien y que su recuperación fue rápida.

“Estoy muy bien, la saqué barata y la agarramos a tiempo”, afirmó el artista quien también destacó que no le quedó ninguna secuela.

