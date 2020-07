Tras ser internados de urgencia, Fernanda Callejón y su familia fueron dados de alta

View this post on Instagram

Y aquí estamos los tres vivos!(camara hiperbarica) Agradecemos a mi hija Giovanna , nuestro verdadero ÁNGEL , si no hubiese sido por vos hijita ,distinta hubiera sido la historia , queremos agradecerles a todos por el amor y fundamentalmente a todo el equipo del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro que nos salvaron la vida. #vida #salvacion #familia #amor