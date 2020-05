María Fernanda Callejón confesó que compartió a Gonzalo Heredia con Cecilia Roth

Luego de muchísimos días de aislamiento en su casa con su familia, María Fernanda Callejón regresó a "Polémica en el Bar" y dejó con la boca abierta a todos los integrantes del programa. Reveló nada más ni nada menos que compartió un hombre con su amiga Cecilia Roth. El asunto fue así, Rodrigo Lussich estaba haciendo un repaso de las conquistas de Juan Martín Del Potro y entonces la bellísima actriz lanzó: “Las mujeres se pasan la data… Yo le pasé el dato a una muy amiga mía, que empieza con Cecilia y termina con Roth. ¡A ver si sabés Lussich!”, lo desafió.

Después de analizar el asunto, Callejón insinuó que el hombre en cuestión era Gonzalo Heredia, quien salió precisamente con la ex de Fito Páez en 2010. “Yo estaba alejada de una relación, él es un señor conocido, casado, un bombón. Había dos tiras en Pol-ka, ella hacía 'Tratame bien' y la otra era 'Valientes', ¿quién estaba en esa ficción?”, dijo Fernanda.

Por supuesto todos preguntaron por los galanes de aquella tira: Gonzalo, Luciano Castro y Mariano Martínez, entonces ella le susurró el nombre a Mariano Iúdica, quien nombró a Heredia. Sin preámbulos, luego comentó la charla que tuvo con Cecilia: “Me dijo: me enamoré, amiga'. Todo el mundo dijo que nos habíamos peleado por él y todo lo contrario. Ella me pidió permiso y yo le dije dale para adelante". Pero no conforme con eso, Lussich le preguntó si ella había tenido un romance con Roth y Callejón fue tajante: “ ¡No! Hubo muchos besos entre nosotras, muchos picos. Fue platónico, nos dimos besos, ¿no me puedo dar picos con mi amiga? Fue algo muy light, muy soft”.

¡Honestidad brutal!