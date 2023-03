Fernanda Iglesias consiguió un nuevo empleo a tan sólo una semana de llegar a España

Fernanda Iglesias es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas de la farándula argentina, pero hace unas semanas sorprendió con una noticia personal: comenzaría una nueva ida en España. Fue en LAM, programa en el cual se estaba desempeñando como panelista, y contó los detalles del proceso que tuvo que hacer para tomar la decisión de alejarse de su hijo menor y su marido, ya que solamente viajó con Emma, su hija de 18 años.

En diálogo con Ángel De Brito, conductor del programa de las noches de América, fue sincera sobre la decisión que tomó: "Toda mi vida quise vivir en otro lado, y cumplí 50 años y dije 'Bueno, no tengo mucho tiempo más'", reveló. Además, aclaró que sólo iba acompañada de su hija Emma, mientras que su esposo Pablo Nieto se quedó en Argentina con su hijo menor, Jeremías. "El me re apoya y la idea es que ellos vengan cuando estemos instaladas y con los papeles hechos", explicó.

Con respecto a la decisión de su marido de apoyarla en su sueño y él quedarse acá, Fernanda Iglesias dijo: "Él quiere ver qué onda, cómo me va allá. Yo hace años quiero hacer esto. Me iría a trabajar de cualquier cosa. No me importa. Él no, él no quiere eso. Le encanta su trabajo. Le va bien, lo quieren mucho. Entonces, yo dije: 'Bueno, voy a hacerlo' y ya es un éxito solo poder hacerlo".

Fernanda Iglesias aseguró que se iba a establecer en Málaga porque "Andalucía es 'La costa del Sol'. Tiene 300 días de sol al año y casi no llueve, está la playa, los andaluces son alegres...".

En cuanto al trabajo, Fernanda Iglesias fue contundente y afirmó: "Mi fantasía es trabajar en un trabajo normal, incluso de periodista, de lo que sea, y un fin de semana poder irme a Luxemburgo y volver en dos días. Mi fantasía es viajar mucho. Y como Europa es chica y se puede viajar en pocas horas, siempre quise irme para allá. Pero el plan inicial siempre fue mio".

Hace una semana, Fernanda Iglesias subió una foto despidiéndose de su país y de su familia. En la postal, la periodista expresó: "No es un adiós, es un hasta luego! Nos vamos a vivir la aventura gracias a ellos, los que nos bancaron incondicionalmente @nietojere_ @nietopablo los amamos.".

A tan sólo una semana de irse a vivir a España, Fernanda Iglesias ya consiguió nuevo empleo

Luego de arribar a España, donde Fernanda Iglesias pretende rehacer su vida, la periodista consiguió trabajo en tan sólo una semana. Por supuesto que decidió compartirlo en las redes como forma de agradecimiento y para compartir su alegría con sus seguidores. Así, la ex panelista de LAM, mantiene al tanto a su seguidores de su nueva vida en otro continente.

"¡Mi nuevo trabajo en Málaga! Voy a ser la encargada de prensa del Deportivo Argentino, un equipo de fútbol federado, que en Septiembre debutará en el campeonato español", compartió en Instagram. También se tomó un espacio para agradecer y reconocer a quienes confiaron en ella: "Gracias a Sebastián Ruiz y a Juan Gramajo por ser el alma de todo esto. Estén cerca o lejos, necesitamos el apoyo de todos".

Por último, la periodista cerró su posteo mencionando al club y exclamó: "¡Vamos Deportivo Argentino Club!". Ahora, Fernanda Iglesias puede disfrutar de su nueva vida en Europa y viajar, que es lo que tanto añoraba.

