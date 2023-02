Tras anunciar que se va a Europa, Fernanda Iglesias contó qué pasará con su matrimonio

Hace unas semanas la renuncia de Fernanda Iglesias dejo sorprendida a la audiencia del programa, “Los Ángeles de la Mañana”. La periodista contó que se mudará a España con el pasaje solo de ida en compañía de su hija.

“Es algo que siempre quise hacer, desde que soy chica dije quiero en algún momento vivir afuera. Antes viajaba un montón, siempre me gustó. Mi hija terminó el colegio, tiene 18 años, le propuse irnos sin pasaje de vuelta para ver qué onda y lo cierto es que no sé si vuelvo", enfatizó la ex panelista de LAM.



Fernanda Iglesias remarcó que sigue en pareja con Pablo Nieto, él respeta su decisión y la idea es que más adelante puedan encontrarse en Málaga.

"Él quiere ver qué onda, cómo me va allá. Yo hace años quiero hacer esto. Me iría a trabajar de cualquier cosa. No me importa. Él no, él no quiere eso. Le encanta su trabajo. Le va bien, lo quieren mucho. Entonces, yo dije: ‘Bueno, voy a hacerlo y ya es un éxito solo poder hacerlo”.

Qué planes tiene Fernanda Iglesias al instalarse en otro país

En medio de la revelación, la periodista dijo que no necesariamente seguirá los pasos de la profesión que ejerció por años en la Argentina. Es más, aseguró que le gustaría tener una heladería.

“¿Quién dice que uno tiene que hacer toda la vida lo mismo? Hay mucha gente de mi edad que está emigrando, que piensa que vende su casa y se va con sus hijos adolescentes. Conocí mucha gente que está muy contenta. Siempre que me fui de viaje fantasee con irme. Me encanta el mundo. Quiero vivir el mundo”, cerró.