Un nuevo capítulo en la mundialmente y polémcia separación de Gerard Piqué y Shakira. Mientras el jugador se muestra enamorado de Clara Chía Martí, otra historia ocurre al interior de su familia, pues al parecer, los padres del barcelonés no aprueban la nueva relación.

Según contó la periodista Jimena Grandinetti, los padres de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, no quieren saber nada de la nueva novia del jugador. Al parecer, los abuelos de Milan y Sasha, no la aguantan y están del lado de la madre de sus nietos, Shakira.

Revés para Gerard Piqué con su novia Clara Chía Martí.

«Los papás del jugador le dijeron: “No, no, no. No queremos saber nada con esta otra. Solo queremos a Shakira”», expresó la periodista, según hizo eco la revista Paparazzi.

Gerard Piqué ha estado muy cercano y en público con su nuevo amor, 12 años menor que él, pero su presencia al interior de su familia, no es muy agradable. De acuerdo con la fuente, Clara Chía Martí, solo sería bien vista por el jugador.

La razón por la que Gerard Piqué dejó a Shakira

Esta semana se conoció que Gerard Piqué habría tomado la decisión de empezar a mirar fuera de su hogar a otras mujeres, porque Shakira no se integró al mundo del futbolista, como a él le hubiese gustado.

Todo indicaría que lo que le molestaba al jugador, era que Shakira no mantuviese una relación continúa con las esposas de los otros jugadores, amigos del catalán, cosa que, al parecer, sí hace Clara Chía Martí, la camarera que el jugador conoció en el 2021, en el bar La Traviesa, en Tuset, Barcelona.

“Ella está integrada, en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas. A él le gusta cómo se integra Clara con los amigos de Pique. Y la lleva de pareja a la boda del 20 de agosto", aseguraron en el programa Sálvame, de España, sobre las razones de Gerard Piqué para engañar a Shakira.