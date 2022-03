Filtraron chats de Wanda Nara: la frase que involucraría a una amiga de la China Suárez

Wanda Nara está, otra vez, en el foco del conflicto después de que se filtraran chats privados con la China Suárez.

Desde la cuenta de Instagram de la empresaria aparecieron conversaciones en los que la actriz le comenta todas las publicaciones de la esposa de Mauro Icardi en las redes.

"¡La belleza de esta nena me hace mal. Es perfecta!", le escribió la China a Wanda, en una respuesta a una historia de Instagram.

"Todos tus hijos son perfectos", agregó la China Suárez en el chat. "¿Cómo están?", preguntó Wanda Nara. "¡Bien! Chochas en Madrid ¿Y ustedes?", sigue la charla que deja en evidencia la buena onda entre ambas figuras.

Los chats de la China Suárez con Wanda Nara.

Lo cierto es que, en medio de esta serie de publicaciones, se filtró otra conversación que involucraría a Paula Chaves. La modelo era amiga de la intérprete pero tomó distancia de ella, una vez que salieron a la luz los detalles de su affaire con Icardi.

La frase de Wanda Nara que involucraría a una amiga de la China Suárez. Foto: @canti.ok

En este chat de WhatsApp aparece Wanda Nara hablando con un personaje desconocido sobre el escándalo con la China. "Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz", decía parte de la conversación y la rubia responde: "Es como me dijo Pau, estaba obsesionada con mi familia y mi vida. Qué triste".

Qué dijo Wanda Nara sobre la filtración de los chats

En medio de este escándalo en redes, Wanda Nara aclaró qué pasó con su cuenta de Instagram y confirmó que le hackearon la cuenta.

"Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4M de seguidores y no pude aún recuperar. ¿Qué buscan?", disparó.

Antes, su amigo Kenys Palacios también aclaró que a la diosa la habían hackeado.

La explicación de Wanda Nara sobre la filtración de chats.