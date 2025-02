La batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo más involucrados de lo que se esperaba. Luego de que se filtraran los chats entre ellos, donde los insultos y pedidos surgían, se filtraron nuevos mensajes pero con uno de los hijos de la modelo. Se trata de Valentino López, el hijo mayor que tuvo con Maxi López. El joven siguió en contacto con el futbolista, y fue parte de los desesperados intentos por romper la relación de Wanda con L-Gante.

Mauro Icardi, Valentín López, Wanda Nara y Maxi López

Filtraron los chats entre Mauro Icardi y Valentino López: ¿Qué le pedía al hijo mayor de Wanda Nara?

La relación de Mauro Icardi y Valentino López se construyó desde el momento en que el futbolista comenzó a ser pareja de Wanda Nara. En diversos momentos, la conductora aseguró que su ex había tratado a los tres hijos de Maxi López como si fueran suyos, y eso se puede ver en los chats que mostró Ángel de Brito. En uno de los mensajes, le aseguró que no había podido verlo y que podía llamarlo cuando quisiera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los desesperados pedidos de mantenerlo informado.

Mauro Icardi y Valentín López

"(Lo que tienen que hacer) es venir a Turquía para vivir todos en paz y tranquilos. Tenemos todo para ser felices acá. Todos juntos. Y sigue pelotu... con ese drogadicto de mier..", decía Icardi, mientras que Valentino aseguraba que no sabía nada y que hablaba con su madre. De esta manera, continuó persuadiéndolo: "¿No le dijiste que lo viste en todos los medios? Qué es un asco y una vergüenza. Mirá lo que te mando en Instagram. Vos le tenés que decir de todo, que vos y tus hermanos no lo aceptan esto. Qué es un asco, una vergüenza, que quieren venir conmigo. Y ahí ella se va a asustar y lo va a mandarlo a la mier...!".

Los chats entre Mauro Icardi y Valentín López

Los chats entre Mauro Icardi y Valentín López

En esa misma línea, le pidió que cuide de Francesca e Isabela, ya que no confiaba en el accionar de Wanda Nara. Ante los constantes pedidos, el joven exclamó: "Es que a mi mamá no me dijo nada de que está de novio con él por eso no entiendo". Ante la consulta de si vio los videos, el adolescente aseguró: "Escucho las noticia pero no". Los mensajes vinieron con una pregunta de reflexión de Ángel de Brito, quien escribió: "Lean cómo le habla Icardi al hijo de Wanda y Maxi. ¿Qué harían si fueran Maxi?".

Los chats entre Mauro Icardi y Valentín López

Los chats entre Mauro Icardi y Valentín López

Los chats entre Mauro Icardi y Valentino López generaron un escándalo en redes sociales, quienes apuntaron que no debía involucrar a los jovenes en la batalla de los padres. Sin embargo, muchos otros destacaron que el adolescente se mantuvo lo más alejado posible de la situación. Los bandos de los usuarios se distinguieron aún más tras esta filtración. Mientras tanto, sus protagonistas disfrutan de románticas vacaciones con sus parejas.

A.E