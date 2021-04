Flavia Palmiero, a sus 54: "Mis imperfecciones son el secreto de una belleza real"

Flavia Palmiero admite que a vive este regreso a la segunda edición de “MasterChef Celebrity” como una revancha. “Y, la verdad, bastante más relajada.

Al principio me lo tomé muy en serio, estaba como obsesiona-da”, dice la conductora de 54 años, quien luego de ser eliminada regresó al reality éxito de Telefe para ser parte, justamente, de la llamada “semana de revancha”, en la que los que se fueron buscan una nueva oportunidad en el certamen.

“Pese a no ser una experta quería dar lo mejor, Me exigí mucho y me puse a estudiar y a trabajar un montón para hacer las cosas bien. Mi hijo fue quien me coucheó y me enseñó todo”, afirma la actriz acerca del estrés que vivió frente al desafío.

“Estuve como dos meses desde que firmé y hasta que arrancó el programa preparándome; horas y horas en la cocina practicando, haciendo, le-yendo”, cuenta Palmiero sobre la complicidad que la unió a su hijo Gianmarco (26), quien no es chef profesional pero sí un excelente cocinero autodidacta, y regresó en diciembre de Copenhague, Dina-marca, donde estaba instalado, para pasar un tiempo en Argentina junto a los suyos.

“Mirá mamá, pase lo que pase con el programa, lo más lindo es haber compartido esto con vos”, me dijo mi hijo. Y yo también me quedo con eso. Fue alucinante porque ahora que ya me enganché a cocinar, él llega hoy a casa y me ve preparando comida y le encanta. Ahora invito a los que puedo y les preparo algo y también cocino para el día a día. No vengo de una tradición familiar de cocina, lamentablemente no, pero a partir de todo eso ahora estamos construyendo esa relación a través de la comida que es muy linda. A mí, además, me gusta comer bien”, confiesa Flavia, también madre de Giulianna (32), una joven arquitecta con perfil bajísimo, tanto que suele pedirle a su famosa mamá que no suba fotos suyas en las redes.

"De tener ese contacto con la gente. Fue muy lindo poder estar otra vez en las casas. Por eso estoy muy agradecida con el público del ciclo que es maravilloso y me llenó de mensaje de cariño. Cuando acepté creo que lo hice por eso. Pero en esta vuelta quiero divertirme”, agrega Palmiero. “Me gusta- ría volver, pero lo que pasa es que a la televisión no la manejo yo (se ríe) Habría que preguntarle a un director artístico si le gustaría convocarme. Creo que quizá la televisión ha cobra- do una dimensión muy particular en la cual en este momento no encajo. Pero bueno, son cosas que suceden”, reflexiona Palmiero.

Y sobre su “reconversión en pandemia”, en la que decidió animarse durante 2020 al desafío del diseño de moda y a sacar su línea de trajes de baño, que ahora extendió con otra de leggins y tops, se sincera: “Descubrí que podía hacer esto, algo que quizá en otros momentos también tenía muchas ganas de hacer pero que no pude porque no se me había dado la oportunidad. Y frente al vacío que el año pasado se produjo en mi carrera y en mi trabajo y al hecho de que me gusta tanto estar activa, armé desde mi casa un emprendimiento. Algo que funcionó y a la gente le encantó. Ahora ya estoy armando las nuevas temporadas, con los diseños que se vienen. También con leggins y tops, ropa deportiva más osada. Me encanta, es creativa, todo lo que soy yo y usaría. Tiene una línea y personalidad muy fiel a lo que soy.”

Instalada en la memoria popular y en los recuerdos de la infancia de muchos, como lo confesó en su ca-so Damián Betular, jurado de “MasterChef Celebrity”, la con-ductora de “La Ola Verde” también se refirió a cómo vive hoy el ida y vuelta con sus seguidoras.

“En estos últimos años he construido una empatía con las mujeres de 30 y pico para arriba que disfruto mucho. Creo que me ven como una mujer contenta y real. Y eso es lo que inten- to mostrar con este emprendimiento. Seguir comunicada con la gente, pero a través de algo que es la moda, lo que se ponen. Estoy feliz de que les haya gustado. A veces uno sueña algo, pero es muy fuerte y duro desde la soledad y desde un escritorio preguntarse ¿Qué hago? ¿Me la juego? Pero lo hi- ce y, hoy, cuando veo un traje de baño mío en otros me siento muy orgullosa. Hoy espero seguir creciendo de a poco, pero con buenos pasos. Me hace bien”, reconoce Flavia.

“Soy una mujer independiente desde los 17 años y emprendedora desde ese momento, aun cuando no se usaba la palabra empoderamiento. Siempre luché por mis sueños. Mi hijo me ha dicho ̈Mamá, me encanta que siem- pre te arriesgues y busques aprender algo nuevo, exponerte. Vos te la ban-caste y está buenísimo, y también so- portaste la frustración ̈ Creo que mis imperfecciones son el secreto de una belleza real. Y es así, porque siento que no soy tribunera, sino auténtica. Me saco una foto y no le pongo reto- que y así la gente me ve tal cual soy. Tengo esa actitud para todo. No soy perfecta, pero creo que eso es mucho más interesante que algo impecable”, admite sobre el camino recorrido y la manera en que la elige percibirse y mostrarse en espíritu e imagen.

Flavia Palmiero, sobre la pandemia: "Trato de ir para adelante"

Sobre cómo vive la madurez y los cambios que se vienen con los años, señala: “Siempre dije que la angustia del paso del tiempo pasa por muchas cosas. Lo que estamos viviendo hoy día por la pandemia...con toda esta incertidumbre. Creo que una arruga es un chiste al lado de todo lo que podamos llegar a atravesar. Porque son varias las cosas que uno tiene que mantener vigente. Más allá de que está bueno verse bien, hay que hacer gimnasia, ir al médico, alimentarse bien. También cuidarse de no transar con el escepticismo. Son otras batallas", dice la conductora.

"En este último año, con esto del coronavirus y el aislamiento, a todos nos pasó de tener un deterioro físico y mental porque estamos su- friendo, angustiados y eso no hace bien. La vida que teníamos antes ya no la tenemos. ¿Cómo se hace? Yo trato de ir para adelante, de no bajar los brazos. Si hay que llorar lo hago y si hay que pedir ayuda, también, porque es muy sano. Soy muy creyente y rezo mucho. Hago terapia además y espero retomar yoga pronto, porque estuve muy ocupada”, agrega.

En pareja con el productor cinematográfico Luis Scalella, Flavia también se animó, con la llegada de la pandemia, a una experiencia que no había transitado en su relación: compartir casa. “Es verdad, sí, convivimos por un tiempo, pero ahora ya volvimos un poco a la normalidad: cada uno en su casa. De todas formas, ¡no sé cómo sobrevivimos! (risas) porque tenemos mucho carácter los dos", asegura.

" Nos queremos mucho, somos muy compañeros y nos ayudamos el uno al otro, porque nos tenemos el uno al otro. Llevamos 8 años de amor. Nadie tiene la fórmula para la pareja, pero nosotros tratamos de hacernos bien el uno al otro, esa es la base de nuestra relación”, concluye la conductora y actriz, quien conoció a su novio en 2012, en el cumpleaños de los hijos de Florencia de la V. Luis la invitó a comer y, casual-mente, su primera cita fue en “Tegui”, el restó de Germán Martitegui, otro de los jurados de “MasterChef Celebrity”.

