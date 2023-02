Son tiempos difíciles para Flavio Mendoza ya que se encuentra atravesando un duelo por la pérdida de un ser querido muy cercano, desde sus redes sociales se despidió de su tío y dueño del Circo del Anima.

Se trata de Oscar Pueyrredón, que dedicó toda su vida al circo. Desde su cuenta de Instagram, el coreógrafo comenzó diciendo: "Acabo de llegar a casa después de vivir uno de los peores fin de semana de mi vida, me fui a la ducha y pude llorar todo lo que necesitaba y creo que nunca va a ser suficiente".

Oscar Pueyrredón, tío de Flavio Mendoza

Y continuó: "Se fue de mi vida otra persona que amo mucho. Oscar Pueyrredón siempre me miró a los ojos y dijo cosas con tanto cariño y respeto que te voy a extrañar mucho. Ver a Chiquita , Mildre , Delfi y toda la familia tan mal me hizo sentir impotente y frágil. Darme cuenta que nada podía hacer, que todo es un instante, que nada tengo comprado, que la última camisa que nos ponemos no lleva bolsillo, que así es la vida y que lo que más amo se me va sin avisar. Son los momentos que te das cuenta que la única gloria o triunfo es a ver compartidos momentos con esas personas que te vuelven especial’’.

"Nunca hay consuelo, tengo el corazón tan roto de las pérdidas que a veces pienso: ¿Qué tan grande es el corazón para seguir aguantando el dolor? Es este instante veo a mi hijo jugando y vuelvo a ser fuerte por él, por mi familia y por todas las personas que amo", reflexionó Flavio Mendoza.

La emotiva publicación de Flavio Mendoza

Asimismo, profundizó el productor: "Hoy nos toca atravesar esta gran pérdida un ser de luz como era Oscar. Yo desde mi lugar prometo protegerlas en todo lo que pueda, que sepan que voy a estar siempre en las buenas y en las malas porque de eso se trata la vida. El éxito, la plata, de verdad en estos casos no son nada, uno daría lo que tiene y más para volver el tiempo atrás", explayó.

Finalmente hizo hincapié sobre el broche de oro con adquirió con ayuda de su amigo: "El Circo Del Anima es un gran sueño de toda esta familia y por eso se llama anima (ALMA) en homenaje a todos los que nos dejaron algo. Cada día que me suba a ese escenario será en tu honor porque gracias a vos yo logré otro sueño. No te digo adiós, solo te digo hasta pronto porque creo que algún día todos nos reuniremos. Que descanses en paz y gracias por todo lo vivido, me vas a hacer mucha falta. Te amo", finalizó Flavio Mendoza.

