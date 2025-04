Nicole Neumann fue una de las celebridades que se pronunció respecto al escándalo de Lizy Tagliani y Viviana Canosa. La modelo dio su apoyo a su amiga, la humorista, contando la relación cercana que siempre tuvieron. Sin embargo, lejos de querer involucrarse, no volvió a pronunciarse de las acusaciones de ambos lados, y continuó con sus trabajos en la televisión. En el último programa de Los 8 escalones, volvió a demostrar que es la reina de las botas y lució unas botas XL que dieron de qué hablar.

Nicole Neumann y las botas XL, el look total black que enamoró a todos

Nicole Neumann demostró en varias ocasiones ser un ícono de la moda. En todos los eventos que se presenta, la modelo busca un estilo elegante, pero que siga marcando la tendencia de las temporadas. Por eso, busca los estampados más pedidos, los colores más usados o las telas más cómodas a la hora de lucir cualquier prenda. Sin embargo, también le gusta marcar el diferencial en el outfit, y es ahí donde llama la atención con su calzado excéntrico.

En varias ocasiones, Nicole fue vista luciendo con diversos diseños de botas que se volvieron tendencia en las redes sociales. Ya sea de caña alta o baja, de taco aguja o cuadrado, la modelo busca elevar sus looks con el calzado adecuado, y le da un lugar para que sus seguidores le presten atención a la hora de elegir un outfit en su totalidad. En las últimas horas, apareció en Los 8 escalones con un nuevo diseño, que enamoró a todos y llamó la atención por sobre su total black.

Nicole Neumann decidió ir por un ceñido mono, con detalles brillosos disimulados, y escote cuadrado. Por sobre el mismo, lució un saco sastrero corto, que le llegaba a la cintura, y continuaba con la elegancia del look. Finalmente, cerró el outfit con un disimulado collar, una colita de pelo y las botas que enamoraron a todos. Se trata de un diseño XL, de caña alta. Sin embargo, en lugar de ser recto, contaba con pliegues que le daban movimiento a un conjunto completamente ceñido al cuerpo.

El look total black con las botas XL de Nicole Neumann

Sus seguidores no tardaron en destacar el look y halagar el uso del calzado para elevar un conjunto monocromático. Nicole Neumann se volvió a coronar como la reina de las botas, mostrando otro diseño original que puede enamorar a todos, pero se sigue manteniendo y adaptando a las tendencias del momento. La modelo no duda en elegir lo mejor de la moda y lucirlo frente a todos, a la vez que no duda en defender a sus amigos y aquellas personas que siempre estuvieron para ella.

