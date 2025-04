Pampita y Juli Poggio siempre fueron muy comparadas en redes sociales, debido a que tienen un parecido muy grande en su carrera de modelaje. Ambas mujeres supieron insertarse en el mundo de la moda, manteniendo su estilo y forma de ser, y entendiendo cuáles eran sus prioridades. Por eso, en los eventos donde se reúnen, se destaca el gran compañerismo que hay entre ellas y lo mucho que se escuchan. En las últimas horas, la ex Gran Hermano contó en su cuenta de Instagram un importante paso que logró, y que fue gracias a un consejo que le dio la modelo.

Pampita, Juli Poggio y Zaira Nara

El importante logro de Juli Poggio: ¿Qué consejo le dio Pampita?

Pampita y Juli Poggio comparten muchos trabajos juntas, ya que son de las modelos más queridas dentro del mundo fashionista. Con su estilo único, su carisma y buena energía, buscan entregar amor en cada lugar al que van y no dudan en compartirlo con sus seguidores. Fue así que consiguieron volverse unidas, como colegas y como mujeres con experiencia. En cada ocasión, se cuentan sus sueños y ambiciones, para que la otra pueda darle consejos dada su experiencia en los medios de comunicación.

Pampita y Juli Poggio

En los Premios Martín Fierro 2023, Julieta contó que tuvo una breve conversación con Carolina Ardohaín, donde le dio un consejo clave, en medio del auge de su carrera como modelo e influencer. “No compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento”, le recomendó la conductora. Y es en las últimas horas, que esas palabras tomaron gran relevancia para la ex Gran Hermano que anunció que logró ser dueña de su propia casa, tal como le recomendó su colega desde su experiencia y recorrido.

El gran logro de Juli Poggio

"¡Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes! Porque también siento que se los debo y agradezco porque estén siempre ahí. Después de dos años desde qué salí de Gran Hermano, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que: oficialmente soy propietaria de mi próximo departamento", anunció en una historia en su cuenta de Instagram. De esta manera, mostró el lugar, aun sin muebles, que cuenta con terraza privada, y una gran comodidad para la modelo.

El gran logro de Juli Poggio

Sin dudarlo, Juli Poggio prometió a todos sus seguidores que estaría mostrando los avances para convertir el departamento en su hogar, y agradeció por los hermosos mensajes que le llegaron. Si bien Pampita no se pronunció en redes sociales, la joven logró alcanzar un sueño que tenía gracias a los consejos de la modelo. Ambas mujeres demostraron ser personas responsables y carismáticas, pero sobre todo buenas amigas y compañeras. Ellas avanzan en sus carreras gracias a los consejos que escuchan, y no dejan pasar ninguna oportunidad que les brinda la vida.

A.E