Nicole Neumann regresó del viaje en familia a Estados Unidos, donde disfrutaron de la Fórmula 1 en Miami y, además, pasaron unos días en Disney. A pesar del momento tan lindo que vivieron, se tomó su tiempo y reveló cuál fue la parte más difícil de vacacionar con sus hijos, sobre todo con Cruz Urcera, de casi un año.

Allegra e Indiana Cubero junto a Cruz Urcera

Nicole Neumann reveló la parte más difícil de las vacaciones con sus hijos

Después de viajar a Florida junto a su esposo, Manu Urcera, y sus hijos, Indiana, Allegra y Sienna Cubero y Cruz Urcera, Nicole Neumann reveló, a través de sus historias en su cuenta de Instagram, qué fue lo más difícil de las vacaciones familiares.

La conductora abrió su corazón en redes y contó cómo fueron los días junto a su esposo e hijos y las dificultades de maternar con un niño de casi un año. “Estamos de regreso y la verdad que fue una semana increíble, pero full”, inició.

“Fuimos a ver la Fórmula 1, el año pasado habíamos dicho que este año en Miami teníamos que estar. Manu fascinado e Indi súper fanática. La verdad que fue una experiencia única e increíble. La pasamos divino todos”, continuó respecto al paso de la familia por Florida.

“Metimos tres días en Disney y fue la primera vez de Cruz”, contó con emoción la modelo. “Algunos dirán que es muy chiquito y que no disfruta o no se va a acordar… No sé si se va a acordar o no, pero disfrutó horrores de Disney, los muñecos, el viaje en familia, estar 24/7 con todos”, sostuvo.

Además, remarcó que “el mar calentito” fue la parte favorita de Cruz: “No saben la emoción que tenía. Gritaba y pataleaba, se reía… Fue maravilloso”.

Si bien adelantó lo mejor de los días juntos, también contó cómo fue la experiencia con un niño tan pequeño. “Hoy es día de recuperación total porque es intenso con un chiquito de la edad de Cruz. Estar corriendo tanto de un lado para el otro”, señaló entre risas.

Y continuó contando que durante los próximos tres días estará trabajando arduamente, por lo que se tomó este miércoles para descansar en su vuelta al país. “Hoy me lo tomé para recuperarme y dormir todo lo que pueda”, cerró.

Nicole Neumann disfruto de días en familia con unas vacaciones en Estados Unidos y en su vuelta aprovechó para descansar después de maternar a sus cuatro hijos entre Miami y Disney.

