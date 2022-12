Floppy Tesouro aseguró que Mauro Icardi es atractivo: ¿romance en puerta?

La semana pasada trascendió la salida nocturna que tuvo Mauro Icardi junto a un grupo de amigos en un boliche de Buenos Aires, en donde coincidió con Floppy Tesouro. Tras la fotografía que se hizo viral en las redes sociales, los rumores de un posible acercamiento amoroso comenzaron a salir y gracias a esto fue entrevistada por A la Tarde de América TV.

Floppy partió señalando que era una persona tranquila y respetuosa, además destacó el rol de Wanda Nara como mujer y madre. “Yo soy muy tranquila. Soy muy respetuosa, soy muy de decir las cosas como son y me llamé a silencio en esta situación. Honestamente me parecía lo mejor”, sostuvo.

Historias de Mauro Icardi.

Sobre el rumor del romance con Mauro Icardi, la cantante manifestó: “Fue una foto de una salida grupal con amigas y justo compartimos la misma mesa que Mauro en Tequila. Tengo muchos amigos en común. ¡Una foto de amigos! ¡Una salida! Como puso él: fue una ‘noche de amigos’”.

En esta misma línea, Floppy Tesouro reveló que conoce desde hace un tiempo al jugador, pues la primera vez que lo vio fue en la fiesta de cumpleaños de Kennys Palacios y afirmó que no conocía que Mauro Icardi le daba likes a sus fotografías de Instagram. “Yo había hablado con él en el cumpleaños de Kennys Palacios. Ahí yo estaba en la mía con mi hija, no me percaté de si estaban bien o mal con Wanda. Es un tema muy personal y yo no me meto en las parejas de los dos. No soy de fijarme quién me ‘likea’ y no lo digo en broma. Soy de subir fotos y me relajo. Antes miraba los comentarios. Me enteré por ustedes que me ‘likeaba’”, precisó.

Floppy Tesouro y la posibilidad de tener una relación con Mauro Icardi

Tras la consulta sobre si era capaz de tener un romance con el ex de Wanda Nara. La mediática fue tajante y catalogó la pregunta como muy fuerte: “Qué fuerte la pregunta. ¡Qué fuerte todo! Yo soy muy respetuosa. Considero que en este momento están en plena separación. Wanda es una colega. Yo soy mamá y soy mujer”.

¿Le gusta Mauro Icardi?

Además, agregó: “Por eso entonces tampoco le di repercusión al tema porque uno tiene que ponerse en el lugar de los demás. Mauro es una persona muy atractiva, es una persona que tiene una familia divina. Me mantengo al margen de esas situaciones”, expresó picante. “Es una persona muy atractiva, pero la realidad es que está en una situación de su vida donde está en plena separación. Yo no me meto en esas cosas. Soy muy prudente”, sentenció Floppy Tesouro.