Mauro Icardi y Floppy Tesouro: las pruebas de que el futbolista está loco por la actriz

Rumores van y vienen. En las últimas horas se ha conocido que Mauro Icardi ha decidido dejar atrás la tormenta que le causó su ruptura con Wanda Nara, pues algunas pistas sugieren que ya tiene un nuevo interés amoroso. Así lo descubrió Juariu, quién no dudó en compartir su teoría en las redes sociales.

Estamos en horas decisivas para Icardi. Está la posibilidad de su regreso a la Argentina para jugar con el Newell’s All Boys de Rosario, siendo esto la excusa perfecta para acercarse a Floppy Tesouro, una influencer con la que estuvo en una noche de boliche y mucho baile junto a amigos.

Mauro Icardi le da likes a las fotos de Floppy.

Pero el detalle que consiguió la comunicadora de espectáculos es que el ex de Wanda Nara la sigue en Instagram, pero ella no lo sigue a él. “Floppy no lo sigue (en Instagram). Él y sus cuentan sí la siguen”, contó Juariu en sus historias.

Mauro Icardi la sigue, pero ella a él no.

Asimismo, reveló que Mauro Icardi le da likes a las fotos de Floppy en traje de baño, una prueba contundente de que el deportista ya se fijó en la modelo.

Mauro Icardi, superando su mal momento

Tras sus intentos fallidos con Wanda Nara y la confirmación de la relación romántica de la empresaria con L-Gante, Mauro Icardi empezó a sentirse muy mal al respecto. Sus amigos más cercanos lo notaron y estuvieron muy preocupados. Sobre esto, el periodista Juan Etchegoyen entregó más detalles sobre la situación del jugador.

Mauro Icardi y Wanda Nara.

"Las palabras que me dijeron fueron que Mauro está ‘abatido y bajoneado’. Él no entiende bajo qué punto la relación de su ex con L-Gante. Me hablaron de puñal por la espalda, eso sentiría Icardi en este momento. Está tan mal que hasta también me dijeron que no quiere saber nada con conocer a alguien. Está haciendo el duelo", aseguró Juan Etchegoyen.