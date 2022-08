Flor de la V se fue de "Intrusos" y Alejandro Fantino la reemplazó: los motivos

Flor de la V fue la elegida para conducir "Intrusos" cuando Rodrigo Lussich y Adrián Pallares comenzaron con "Socios del Espectáculo" en El Trece. Sin embargo, hoy viernes 5 de agosto, la artista no estuvo en el programa y Alejandro Fantino la reemplazó.

Como era de esperarse, los comentarios de los televidentes no se hicieron esperar y muchos preguntaron qué pasó que Flor de la V no estaba al frente del programa. Fantino no hizo referencia a los motivos de la ausencia de la artista pero agradeció a quienes lo convocaron para conducir "Intrusos".

Hace algunos días, la conductora advirtió que se ausentaría de la pantalla de América: "Por un mes no me van a ver acá". Ante la sorpresa de sus compañeros, la artista agregó: "Me voy a Uruguay, me voy a grabar Got Talent".

"Me voy a instalar allá, voy a estar divina y fresca, asique me van a extrañar acá", agregó Flor de la V. Esas fueron las palabras de la conductora para llevar tranquilidad a los televidentes al momento de avisarles que por un mes no estaría al frente de "Intrusos".