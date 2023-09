Flor Jazmín Peña es una de las conductoras del momento, está pasando uno de sus momentos laborales más importantes dentro de la productora LUZU. La pareja que formaba con su compañero, Agus Franzoni, fue una de las más queridas por el público, pero recientemente la bailarina confirmó la separación.

Flor Jazmín Peña confirmó su separación de Agus Franzoni

En su momento, Peña había explicado sobre porque no confirmaba el noviazgo con el bailarín: “Me muestro de una manera con Agus porque no quiero que mi vínculo 'matchee' con una idea de amor romántico que después termina siendo una cárcel para mí. Me pasó con otros vínculos. No quiero 'macthear' con una idea de amor romántico que no estoy de acuerdo".

Luego tuvo palabras muy lindas hacia Agustín: “Es una persona importante para mí, sea una pareja o lo que fuere quiero que esté en mi vida. Por eso jamás diría 'romance confirmado' porque es entrar en unos estándares. Por eso no me muestro de la manera que la gente quiere que me muestre".

Flor Jazmín Peña confirmó que esta soltera

Sin muchos rodeos, la conductora confirmó en una entrevista que no estaba saliendo más con Franzoni: "Estoy recientemente separada. Me separé hace poquito, pero estoy feliz. Con mi ex pareja nos amamos un montón, seguimos siendo supercompañeros y creo que eso es importante".

Flor Jazmín Peña aclaró cómo es la relación de amistad que mantienen: "Más allá de la estructura que tenga el vínculo, lo importante es que primer el amor. Me siento muy orgullosa".

AF.