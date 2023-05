Flor Jazmín Peña habló por primera vez del romance con Agustín Franzoni, su compañero en Luzu TV.

La bailarina y participante de Nadie dice nada se refirió a este vínculo y explicó por que decidió no "rotularlo". "Me muestro de una manera con Agus porque no quiero que mi vínculo 'matchee' con una idea de amor romántico que después termina siendo una cárcel para mí. Me pasó con otros vínculos. No quiero 'macthear' con una idea de amor romántico que no estoy de acuerdo y que capaz nadie está de acuerdo pero se da cuenta en la práctica", dijo ante la pregunta de una seguidora del ciclo de Luzu TV.

Luego, Flor Jazmín Peña se explayó: "Es una persona importante para mí, sea una pareja o lo que fuere quiero que esté en mi vida. Por eso jamás diría 'romance confirmado' porque es entrar en unos estándares. Por eso no me muestro de la manera que la gente quiere que me muestre".

El momento incómodo de Flor Jazmín Peña en Luzu TV cuando hablaron de su romance

La relación entre Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni fue un motivo de conversación en redes sociales y los seguidores del programa de Luzu TV esperaban la confirmación oficial.

Tan es así que 'shippearon' a la pareja y la denominaron "Franzomin", esperando que algún día se blanquee. Pero la confirmación no llegó de parte de ellos sino de un invitado al programa.

Fue el invitado Iván de Expansión Holding, quien no pasó desapercibido al dejar algunas palabras dirigidas a varios de los integrantes del programa de Luzu TV.

Sin embargo, la atención se centró en Flor Jazmín Peña cuando Iván le hizo un comentario inesperado en la transmisión de Luzu TV: "Flor Jazmín, te vi en Doha y sos una persona encantadora. Amás a tu novio y lo extrañás. ¿No tuvieron ninguna pelea, verdad?", le preguntó.

Ante la insinuación de Iván, Flor respondió con firmeza: "¡Para nada! Me encanta que lo digas, porque después la gente habla tonterías".