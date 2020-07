Flor Jazmín Peña presentó a su simpático gato adoptado

Fue amor a primera vista. “La llegada de Budín fue hermosa. Primero iba a adoptar a otro gatito en un centro de adopción que me habían recomendado por Instagram.

Completé la plantilla y todo pero el gato que había visto no estaba y las cosas se empezaron a complicar, entonces me eché atrás. Como trabajaba mucho y estaba afuera, no adopté.

Pasaron las semanas y hablando con una amiga le comenté la situación y le terminé confesando que quería adoptar un gato, algo que para mi es una gran responsabilidad.

A las dos horas me escribe una seguidora diciéndome que había leído en mis historias que quería adoptar un gatito y me ofreció uno que habían rescatado de una obra. Lo vi y me enamoré”, dice la ganadora del Bailando 2019, Flor Jazmín Peña.

Según ella, Budín llegó en el momento justo: “Fue muy sincrónico el hecho de decir que quería adoptar un gato y a las dos horas me llegara ese mensaje. No lo dudé, cosa que sí me había pasado antes. Cuando no hay dudas, es porque tiene que ser", dijo la bailarina sobre la adopción de su simpático felino.

"Estoy completamente enamorada de este gato. Vino con un budín de limón que me hizo la chica, algo que me gusta mucho, y con un buda porque en la casa de esta chica a él le había gustado mucho un buda. Entre budín y buda, le terminó quedando Budín de nombre”, agregó.