Magalí Tajes confirmó su separación de Flor Jazmín Peña

La reconciliación de Magalí Tajes y Flor Jazmín Peña generó una gran alegría entre los seguidores de la pareja. La bailarina y la influencer pasaron la primer parte de la cuarentena juntas y divirtieron a sus fans con sus aventuras de convivencia.

Pero las tortolitas decidieron separarse y fue Maga quien dio la triste noticia en sus redes. "Mi humilde opinión es que si le vas a romper el corazón a alguien, se lo rompas con muchísima educación y firmeza. Confundir a esa persona, además de romperle el corazón, no mami", dijo en Instagram.

Luego, se sinceró y reveló cómo fue la última charla. "Después de un tiempo, me dijo 'ya no te amo'. Fue durísimo, pero yo me sentí libre después de eso. Hasta que me dijo 'ya no te amo', yo la remé de una manera", disparó y reveló su "estrategia" después de las rupturas. "Establezco esa pared, digo 'ya no te amo o ya no siento eso por vos de esa manera'", cerró.