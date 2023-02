A la salida del reencuentro con algunos de sus compañeros de la obra de teatro de Enzo Águilar, Flor Moyano atendió al móvil de Intrusos y esto dijo y cónto, entre otras cosas, cómo está hoy por hoy, luego de la denuncia por abuso sexual contra Juan Martino.

"Estoy bien, acá, viene a ver a Enzo que fue un reencuentro con todos los chicos del Hotel, así que ¡wow!", expresó la influencer.

Flor Moyano dejó mal parada a Delfina Gerez Bosco: "Entregale algo, pobre pibe".

Respecto a la dencuncia contra Juan Martino por abuso sexual dentro de las grabaciones del Hotel de los Famosos y cómo está con sus compañeros, Flor aclaró: "Hay algunos con los que he podido charlar sobre esto o se se han comunicado o me han expresado de que se han sentido mal después de que conocieron la denuncia y otros con los que directamente... Nada... Ni se comunicaron".

Flor Moya apuntó contra Delfina Gerez Bosco

Flor Moyano confesó que le extrañó que algunas mujeres que pasaron por el reality no se hayan comunicado con ella aún."Esperarás otra cosa ¿No?".

"Estoy pasando este proceso cómo puedo porque tengo mis altibajos y trato de mantenerme positiva y mantenerme enfocada en seguir adelante porque creo que quedarse aferrada a una situación, no es bueno para nadie, pero la remo", sostuvo Flor.

Según el periodista, Delfina declaró que al no haber visto nada, no había mucho que ella pudiese decir y estaba en una situación complicada al no haberlo visto dentro del reality.

Flor Moyano dejó mal parada a Delfina Gerez Bosco: "Entregale algo, pobre pibe"

«Eran Cosas que tal vez sí pasaban más intensas, pero yo sí manifestaba mis incomodidades. Delfi era una de las que me decía: “Bueno, entregale algo, miralo, pobre pibe cómo lo tenés... ¡Entonces! Digo, todos asabías las cosas que a mí me resultaban incomodas», remarcó la denunciante.

Flor Moyano dejó mal parada a Delfina Gerez Bosco: "Entregale algo, pobre pibe"

Flor Moyano vive una situación de constante miedo

Sobre si tiene o no miedo, Flor Moyano fue muy clara: "Sí, obvio. Miedo a este proceso porque yo vengo de una vida súper sana, fuera de los quilombos y la verdad que es una situación difícil de pasar".

Flor Moyano dejó mal parada a Delfina Gerez Bosco: "Entregale algo, pobre pibe".

Para sorpresa de Flor, se enteró que el grupo con el que se tomó las fotos, le preguntó antes a Enzo si podía ir Juan Martino, pero el tucumano, según Gonzalo, periodista de Intrusos, dijo que hicieran lo que ellos quieran. "Él (Juan Martino) tiene la perimetral, así que eso para mí es un gran alivio y en cierta forma me da tranquilidad".

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. Además podés realizar tu denuncia mediante la App Mi Seguridad. Ante una emergencia, también podés llamar al 144 o 911.

S.A.