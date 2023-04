La influencer y exparticipante de El Hotel de los Famosos, Flor Moyano, habló en exclusiva con LAM de la mano de su abogado Roberto Castillo sobre su causa judicial donde aclaró todo sobre la denuncia contra Juan Martino por abuso sexual reiterados.

"Hoy finalmente después de muchos meses de silencio y difíciles para mí, me siento lista para poder hablar, para poder contar mi verdad y poder alzar la voz que en su momento no pude. Por eso a todos los que me conocen, me quieren y me apoyan y también para los que se preguntan", comentó Flor Moyano.

"Hoy que lo veo desde afuera y veo que desde el tercer día que él me invita a la suite me dice sacarse la remera y le digo que no, le vuelvo decir que no y se la casa igual, desde ahí mi voz ya no tenía ninguna validez con él y eso con los días se fue incrementando y para él era normal venir y tocarme el cu**, a pararse a refregar su cuerpo contra el mío... Tirarse encima mío... Yo era algo que al comienzo sí podía detectar y lo frenaba porque no me gustaba y lo ponía en manifiesto, pero ante estas cosas él se burlaba, se enojaba, se quejaba y yo empecé a perder la fuerza y se volvió insostenible... Yo no podía ir al baño tranquila", comentó Flor.

"Yo iba al baño y él entraba a querer manosearme, a querer besarme, a querer hacer algo que no no quería y yo ponía excusas porque era lo único que me salía y él me humillaba", comentó la víctima.

“Llegó un momento en el que yo estaba tan sometida que no me daba cuenta, yo estaba bloqueada, no tenía voz” - "Yo lloraba mucho en el programa y era mi manera de poder expresar todo lo que me estaba pasando, era mi manera de poder hablar", expresó Flor Moyano.

Flor Moyano.

"Yo dormía con él un ratito para poder después ir a dormir sola, tranquila y poder dormir en paz. En ese ratito que yo me acostaba, él aprovechaba querer bajarme la ropa, se bajaba él su ropa me manoseaba con su miembro la espalda, la cola; me quería tocar tocar y yo decía no en la forma que podía".

"Juan cuando tomaba alcohol se ponía violento, se ponía agresivo. -A la noche siempre daban botellas de alcohol- Yo no tomo alcohol, no consumo ninguna sustancia tampoco, soy muy sana en eso", comentó Flor y aseveró que todos se quedaban perplejos al verlo tomado: "Él decía que era mitad animal y mitad humano y que en ciertas situaciones se convertía y yo me lo creí".

Flor Moyano explicó por qué no habló antes

La influencer se quebró al aire de LAM y explicó que en el momento exacto en el que se dio cuenta cuando empezó el acoso de Juan Martino, el cual se dio cuenta cuando empezó a ver el programa desde su casa.

"¿Por qué no hablé? Les pido de corazón que prendan la tv y vean hoy a las 20 hs LAM. Voy a estar junto a Ángel de Brito y Roberto Castillo contando a corazón abierto y en crudo cada una de las cosas que pase y que sufrí. Hoy fui yo, pero puede ser tu amiga, tu hermana, tu novia, tu mamá. Para mí es un momento muy importante y esperé muchísimo poder dar este gran paso y sentirme en paz conmigo", dijo la víctima.

Sobre la denuncia, el letrado Castillo aclaró: "Este momento es muy importante para la reestructuración psicológica para Florencia… Es un proceso importantísimo para su vida”, y remarcó: "El sometimiento que ella sufrió fue psicológico y humillada".

"La denuncia es por abusos sexuales reiterados", explicó el letrado Roberto Castillo.

