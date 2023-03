Flor Moyano vivió un infierno luego de revelar que habría sufrido un abuso sexual de parte de su excompañero, Juan Martino en el programa de El Trece, El Hotel de los Famosos. La influencer decidió llevarlo a la justicia y que se haga las investigaciones correspondientes.

Fede Barón opinó sobre la denuncia de Flor Moyano a Juan Martino

Fede Barón, fue el último eliminado del programa y tras su paso por Socios del Espectáculo fue consultado sobre esta situación. Rodrigo Lussich le preguntó: "Más allá de lo frívolo, no podemos hablar de El hotel de los famosos sin referirnos a lo que pasó entre Flor Moyano y Juan Martino. ¿Fuiste testigo de situaciones que derivaron en la denuncia de ella? Él está denunciado en la Justicia".

"Imaginate que cuando se conoció esto se armó un gran revuelo. Afuera del reality todos nos hablamos. A mí también me mataron en redes sociales, recibí agravios de todo tipo. Nosotros no sabíamos nada de lo que pasó. Es como que la gente flashea que nosotros sabemos lo que sucedió y que nos hacemos los bolu...", respondió el hermano de Jimena Barón.

"Más allá de que a Flor se le cree por lo que ella dice, yo quería saber si fuiste testigo porque ustedes estaban ahí", dijo entonces el conductor. "Ustedes se sacan fotos con Martino después de que salieron del reality", acotó Paula Varela. "¿Nunca notaste una incomodidad de Flor?", le preguntaron.

"No. En un momento pasa lo que todos vieron. Nosotros no lo podíamos creer (cuando lo expulsaron a Martino). Yo lo que escuché ahí era que fue por un daño psicológico hacia Flor", respondió inmediatamente el actor. "Después de que escuchan lo del daño psicólogo, me imagino que se acercaron a Flor para preguntarle qué había pasado. Lo que a ella le molesta es que, cuando termina el reality, ustedes se muestren con él", dijo Virginia Gallardo.

"Nosotros escuchamos eso, lo sacaron a Juan. A ella la veíamos que estaba llorando, que estaba triste. Y yo no le iba a ir a preguntar. Le dejaba su espacio. Creo que las chicas hablaron un poco más. Después de que se fue Juan a ella se la veía mejor. De hecho, deportivamente también. Empezó a ganar juegos", respondió Fede. "Eso también es un dato. Más allá de lo que haya pasado, entre ellos había un vínculo complicado", finalizó Adrián Pallares.

EF.