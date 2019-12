Flor Peña habló de su relación con el ex novio de Nicole Neumann

Flor Peña hizo frente a los rumores que la vinculan con el empresario, Matías Tasín, ex pareja de Nicole Neumann.

La actriz se refirió a las versiones que mantienen encuentros y cenas íntimas. “Ese es un rumor que no se quién lo inventó y no me voy a hacer cargo. Lo conozco de verlo, pero no me voy a hacer cargo de esa boludez”, dijo la actriz en el programa Hay que ver.

“Coincidimos veinte veces en espacios físicos. No somos amigos y no me voy a hacer cargo de eso. Yo salgo con mis amigas y tengo mi vida. Yo para afuera, nada. Todo puertas adentro”, aclaró.