¡No es Floppy Tesouro! Matías Tasín estaría muy interesado en conquistar a Flor Peña

Por estos días, Matías Tasín volvió a ser el galán de la Argentina. Hace algunas semanas se lo vio hablando durante horas con Floppy Tesouro y terminó besándola apasionadamente en medio de la pista de baile. Obviamente, todos lo señalaron como "el nuevo amor" de la modelo tras su repentina separación.

Pero parece que r, el empresario no quiere comprometerse con nadie y apuesta al poliamor. El fin de semana se lo vio muy cerca de Florencia Peña, incluso hay quienes aseguran que hubo algún que otro beso entre ellos. La actriz negó todo, dijo que Tasín es 'un amigo' y jura que con Ramiro Ponce de León está todo 'más que bien'. No obstante, el periodista Luis Ventura tiró información picante y puso en duda esa versión: "Me llama la atención que Flor está apareciendo muy seguido en Tequila". También a lo largo de la semana, Graciela Alfano, en LAM , afirmó que todos los jueves ambos cenan y tienen horas de charla.

Lo cierto es que el ex de Barón y Neumann, no niega nada y sigue haciendo de las suyas. Por otro lado, tanto Peña como Tesouro niegan que el vínculo con el empresario sea algo más que una simple amistad.