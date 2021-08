Flor Peña reveló que fue testigo de un brote psicótico de Matías Ale 

En la noche del sábado, Andy Kusnetzoff recibió a excelentes invitados al piso de PH Podemos Hablar, entre ellos la conductora de Flor de Equipo. Ante una pregunta del conductor, Florencia Peña recordó una anécdota que involucra a Matías Ale y los brotes psicóticos que sufrió en algunas oportunidades.

Andy Kusnetzoff invitó a dar un paso adelante aquellos quienes fueron confundidos con otros famosos. En ese momento, Flor Peña contó que en el día de su casamiento fue confundida con Florencia Bertotti. Ante esa anécdota, entre los comentarios que iban y venían, Marcela Tauro le consultó con quién la confundió Matías Alé, y en ese momento Flor comenzó a explicar la anécdota que involucraba al ex de Graciela Alfano.

“Estábamos haciendo un exitazo de Telefé, la Peluquería de Don Mateo, con Marley y Jay Mammon. Entonces Matías hacia un personaje... Él no estaba bien, y tampoco nosotros estábamos bien” comenzó diciendo Flor Peña entre risas.

“Estábamos por hacer un sketch, y él estaba por hacer de Batman. Yo tenía que hacer de Gatubela” recordó Florencia. Peña recordó que Alé empezó a creer que en realidad era Batman, y cómo no le creía que ella iba a ser Gatubela, no grabaría dicho sketc.

“El buscaba al Robin real. Él me dijo ‘vos no sos Gatubela’, y yo le contesté ‘Hagamos como que soy’” reveló la conductora, y agregó: “Me quede ahí, y todos empezamos a notar que la cosa venia rara”.

Finalmente, Flor Peña recordó que “todos hicieron como si fueran Batman y Gatubela; y le dijimos que al final Robin no vendría” y así pudieron grabar el sketch.

Florencia Peña agregó que “a uno le han pasado varias tragedias en la vida, y el humor ayuda a superarlas”, en relación a que en la actualidad Matías Alé se toma con humor esa anécdota. Luego la conductora de Flor de Equipo reveló que habló mucho sobre el episodio con Matías, y le contó sobre el momento en que tenía alucinaciones.

“En ese momento pensó que yo era la Virgen María, y ahí le dije ‘Vos estas re loco’” cerró Florencia Peña.

En pleno programa de Polémica en el bar, Matías Alé hizo una confesión que dejó a todos anonadados. El tema del debate era sobre el rol de los padres en los tiempos que corren, y ese fue el puntapié ideal para que el actor hiciera públicas cosas desconocidas de su relación con Silvina Escudero.

Esto comenzó cuando Chiche Gelblung mandó al frente a Matías. “Tuvo una novia que lo mandó a dormir a la cucha del perro”, lanzó. Horacio Cabak, sorprendido, quiso indagar aún más en el asunto, y el actor no tuvo más remedio que responder. “Lo que pasa es que ella era fanática de los perros. Y no podíamos dormir juntos en la misma cama porque los padres no querían. Igual, ya éramos grandes”, aseguró sin decir el nombre de la mujer.

“No la pasé tan mal; hacíamos cucharita con el perro. Uno por amor hace cualquier cosa”, se excuso ante la atenta mirada de sus compañeros que no podía creer la situación. Aunque el actor se mostraba completamente reacio a revelar el nombre de la chica, fue Chiche quien lanzó el nombre de Silvina Escudero.

Acto seguido, Alé dio más detalles de la situación: “En un cuarto estaba su hermana Vanina, en el otro estaba Silvina y abajo estaban los perros. Los padres no la dejaban dormir conmigo. Y, como yo no me quería ir hasta mi casa, me quedaba ahí”. Pero eso no fue todo, porque el actor confesó que es alérgico al pelo de animal, por lo que tenía que enfrentarse a un ritual de desinfección para poder dormir tranquilo.

Cerca del final, Matías contó que en ese momento estaba también Alvaro Navia, actual marido de Vanina Escudero, pero que a él no le hacían eso porque ya era conocido de la familia.

