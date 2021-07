Juan Otero reveló cómo es Flor Peña como mamá: "Es un amor, así como la ves de divertida en la TV es también en casa"

Juan Otero, el histrónico hijo de Florencia Peña, se confesó en una íntima entrevista que le brindó a Clarín por su participación en Flor de Equipo, el matutino que su madre conduce por Telefe.

Con tan solo 12 años, el joven sorprendió por su desenvoltura en el programa donde se lució como analista de MasterChef Celebrity junto a Marcelo Polino.

Juan Otero posa junto a Flor Peña en uno de los cortes de "Flor de Equipo" donde participó como analista de MasterChef Celebrity.

Actor con un brillante futuro por delante y una trayectoria en cine, teatro y TV, debutó en la pantalla chica junto a su madre para interpretar un cuadro de La Sirenita en Tu Cara me Suena. Sin vueltas y con toda una vida por delante, Juan Otero se muestra confiado en que el arte es su lugar en el mundo.

En la entrevista que brindó a Clarín, habló de la suerte de tener una madre artista: "Está bueno porque justo a mí me tocó, que me gusta todo lo relacionado al arte y la actuación. Y tener una mamá que trabaja de eso y que la conocen mucho me da como un primer paso para poder ser actor también", dijo.

Sobre Flor Peña como madre, reveló que es tal cual uno la ve en la pantalla. "Mi mamá es un amor, nos llevamos re bien. Así como la ves de divertida en la TV es también en casa", confesó.

Toto Otero, el hijo mayor de Flor Peña, sorprendió como modelo

Toto Otero cumplió 18 años y se transformó en un verdadero galán. El hijo mayor de Flor Peña sorprendió en redes sociales con una sensual producción de fotos y dio señales de su futuro, ¿está listo para trabajar como modelo?

Además de esta súper producción, ex novio de Juanita Tinelli se convirtió en la cara de algunas marcas de ropa juvenil.

Toto Otero estudia gastronomía y se luce en el modelaje.

A pesar de realizar estas campañas, Flor Peña reveló qué profesión eligió su hijo mayor que nada tiene que ver con el mundo mediático. Tal como contó en su programa, Flor de equipo, Toto estudiará chef.

Tras el furor de Masterchef, la conductora aseguró que influyeron este tipo de realities en su decisión. "Mucho de eso tiene que ver con estos programas. Él no sabía qué seguir y se enganchó con MasterChef y con un par de programas de cocina y me dijo: 'Mami, me parece que quiero ser chef’. Y yo le contesté ‘Bueno, dale, adelante, lo que quieras’", contó.