Flor Vigna al mejor estilo de Shakira: estrenará una canción donde habla de una infidelidad que sufrió

Flor Vigna hará la gran Shakira. A través de sus redes sociales, la cantante y animadora, quien vive una relación de ensueño con Luciano Castro, anunció que lanzará su nuevo tema musical, en donde revelará los más íntimos detalles de la infidelidad que vivió hace unos años con una de sus parejas.

Los ex de la intérprete están muy asustados, pues, hasta el momento Flor Vigna no ha detallado cuál de todos sus novios será el protagonista de esta canción. ¿Será Nico Occhiato? Tocará esperar hasta la noche de este miércoles 18 de enero. Pues, así como lo informó, “Lotería”, estará disponible a partir de las 21 horas en todas las plataformas.

En sus historias de Instagram, Flor está bailando al ritmo de la Music Session #53 de Bizarrap con Shakira. Allí, sobre el registro escribió: “Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga. A los 19 gané mi primera beca en la academia de danza, actuación y canto. A los 20 entré a Combate y no paré de hacer lo que me proponía”, en clara alusión de que ese chico es “un boludo”.

“Me inspiré en los mares que lloré, las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo”, comentó. Asimismo, Flor Vigna aseguró: “Esa crisis se volvió mi mayor lotería. Empecé a priorizarme y crear mi sueño desde abajo de todo. Hoy sigo luchándola y cuando estoy débil me acuerdo de la Florcita de 18 que también pudo, como vos y yo también vamos a poder con lo que hoy tengamos delante”.

Qué dice la letra de la canción de Flor Vigna

Hace un par de horas, Flor Vigna admitió estar muy manija por el gran estreno de su nueva canción “Lotería”. En esta misma línea, afirmó que muchos de sus seguidores le están pidiendo un adelanto de la propuesta musical, solicitud que no dudó en responder la intérprete.

Flor Vigna.

“Voy adelantar la letra: ‘Ella era poesía, él era puro cuento. Y una noche de drama, lo encontró en la cama, besando a su amiga’”, expresó Flor Vigna, desatando de esta manera una gran expectativa sobre en quién está inspirado este tema.