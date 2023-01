Lali Espósito volvió a la Argentina después de unos días vacacionando con un grupo de amigos y familia y habló sobre las versiones que la vinculan con Nico Occhiato, con quien se dice que tuvo un affaire en su paso por Qatar.

En un móvil para LAM, la actriz y cantante habló de que este año tal vez haga una colaboración con Tini Stoessel y tras elogiar la su colega musical fue consultada por el conductor de Nadie dice nada.

"¿Qué hay de cierto en los rumores de que hubo un chape tour en Qatar con Nico Occhiato?", le preguntó el notero. "No. No. No. Nos vimos porque compartíamos cosas todos los argentinos. Viste que cuando te encontrás con un argentino en el exterior, ya somos íntimos amigos... Pero compartimos muchas fiestas, muchas juntadas argentinas que se hacían ahí", aclaró Lali muy tranquila.

Por último, la artista definió a Occhiato: "Nos llevamos mega. Él es un sol. Es un divino. Y eso, buena onda".

La palabra de Nico Occhiato sobre el affaire con Lali Espósito

Apenas Argentina ganó el Mundial Qatar 2022, Nico y Lali se encontraron en una fiesta de argentinos en la nación asiática. Se les vio muy juntos y con muy buena onda, despertando los rumores de un posible romance. Y aunque ninguno de los dos se había referido al tema, en las últimas horas el conductor rompió el silencio.

Fue en LAM donde el presentador de “Nadie dice nada” habló del supuesto romance con Lali Espósito. Ante las preguntas del notero, contestó: “Nos cruzamos con ella como también con otros argentinos porque íbamos donde había fiestas de argentinos”, aseguró. Luego Occhiato continuó: “¿Sabés cómo estaba el día que llegué? ¡Estaba hecho un bo…! No dormí nada en el vuelo. Casi perdimos la conexión en San Pablo”, insistiendo que no vio a la cantante en su llegada a Buenos Aires.

“Llegué acá y me tuve que venir a la oficina derecho y ese día me fui a lo de mis viejos. Lo subí a stories”, agregó, pero luego se puso nervioso y soltó: “¡El otro día fue ayer, bo…! ¡Llegué hace dos días! Ayer vinieron mis amigos a comer a mi casa. ¿Querés que te pase la agenda de todo lo que hice? ¿Qué querés que te diga?”, señaló Nico.