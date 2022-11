El motivo de separación de Flor Vigna y Luciano Castro

Luego de que cayera como un balde de agua fría la noticia de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro, se dieron a conocer los motivos. Luego de una historia de amor y de meses de noviazgo, el actor comentó que es una separación forzada por los distintos proyectos que tiene la pareja que van por distintos rumbos. La cantante estará dando giras por el país durante el verano, mientras que el galán de televisión estará en al temporada teatral de Mar del Plata.

En el programa Implacables contó que está retornando a los escenarios de la Costa Atlántica, también habló de los difícil que se le estaba haciendo organizar unas vacaciones con sus hijos, su ex mujer Sabrina Rojas y Flor. Habló del buen momento por el que está pasando Flor: "Saca tema tras tema y el verano es cuando más se toca", y agregó: "El punto de encuentro está y cuando podamos nos vemos".

Luciano Castro y Flor Vigna en al playa

Luciano dejó muy en claro que no hay misterios en la separación: "No hay mucho más misterio. Pero no podemos proyectar, ni planear, porque por ahí le salen 5 fechas seguidas a Flor y no la veo. Yo voy a estar haciendo teatro. No me voy a poder mover". Buscando finalizar con los rumores de separación, agregó: "Estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea". Antes de finalizar dijo: "no presionamos ningún lugar más que sentir lo que sentimos, y ya. Acá, en la Luna o en Madagascar, la voy a ver".

Los planes de la pareja

"Sabor a ti", fue el sencillo que le dedicó Flor Vigna a Luciano Castro y el vídeo eran fotos de la pareja. Recibió muchos like y comentarios positivos de los seguidores.

Flor Vigna y Luciano castro en uno de sus primeros encuentros

Lo cierto, es que la pareja llevan algunos meses juntos, y en el programa Intrusos, Flor de la V le preguntó cuales eran los planes a futuro que tenía con el actor, a lo que la cantante respondió: "Somos muy romanticones, más que nada de decir 'yo quiero todo con vos'. No es tanto de pensar, sino como cuando estás en un momento muy lindo, a veces decís pavadas", y para finalizar agregó: "Pero no porque las vayamos a realizar, me pasa que con él quiero muchas cosas y creo que él conmigo también".