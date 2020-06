¿Tienen sexo virtual? Flor Vigna habló de su romance con Dante Spinetta

La vida amorosa de Flor Vigna quedó en pausa con la cuarentena. La bailarina atraviesa este particular momento en soledad pero feliz de poder encontrarse consigo misma.

Antes del aislamiento obligatorio la ex de Nico Occhiato mantuvo un breve y comentado romance con Dante Spinetta que no llegó a mayores. Sin embargo, en Los ángeles de la mañana la bailarina confesó que mantiene un diálogo leve con el músico. "Dante fue un amor, un amor de persona pero no pasó nada. Nos hablamos de vez en cuando, todo quedó súper bien. No llegó a formalizarse", aclaró Vigna.

"¿No tienen sexo virtual?" le preguntaron en el ciclo. "Sexo virtual con nadie. No me animo, me muero si aparece un video porno mío", aclaró la joven entre risas.

Luego, la diosa se refirió a la posibilidad de ser parte del jurado del Bailando, tras la renuncia de Flor Peña. "Me parece zarpado que me consideren, es hermosa esa silla pero yo no tengo trayectoria para ocupar ese lugar", tiró.