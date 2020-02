Flor Vigna dio más pistas de sus encuentros con Dante Spinetta

“Dante es un amor. No tenemos nada. Simplemente, me parece interesante. Estoy soltera y lo puedo conocer a él o a otro”, comentó Flor Vigna en LAM sobre los rumores que la unen románticamente a Dante Spinetta.

“Nos hablamos, pero no hay nada serio”, aclaró la actriz sin negar el acercamiento.

Luego, agregó: “No es un momento en el que necesite un hombre. Si aparece, va a pasar”.

Vale recordar que los rumores de affaire con el cantante comenzaron a circular hace unos días, momento en que Vigna aclaró en las redes: “Para los chusmas que me rompen con mi estado y tergiversan cosas, aquí la posta (...) Estoy en alta relación conmigo misma. Dándome espacio, morfi, tiempos de escucha, lectura y escritura. Disfrutando no solo de amigos, familia y mi soñado trabajo que tanto remé. Hoy también elijo el silencio, noches de música y pelis bonitas. No estaría necesitando ninguna media naranja, me llevó tiempo pero la naranja ya la completo yo misma y está más jugosa que nunca”, escribió en un posteo en Instagram.