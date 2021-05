Flor Vigna reveló la contundente decisión que tomó tras su separación con Nico Occhiato

Flor Vigna fue una de las figuras que debutó este miércoles en La Academia y demostró su excelencia en la pista.

La bailarina no pudo obviar las preguntas de Marcelo Tinelli quien le consultó por su actual vínculo con Nico Occhiato, su ex. "Le mandé un mensaje y me clavó el visto", reveló el conductor de ShowMatch.

Lo cierto es que, después de la primera noche, la artista pasó por LAM para contar su experiencia en la pista.

Flor Vigna también se tomó su tiempo para dar detalles de su ruptura con Occhiato y reveló la decisión que tomaron tras la ruptura.

"Nos empezamos a dar cuenta de que por más que haya cariño no estaba funcionando la pareja. Teníamos tiempos diferentes, todo diferente, intereses diferentes. A mí me gusta más el compañerismo en la pareja, y Nico está a full en un momento un poco más individualista", contó la diosa.

"No seguimos en contacto, incluso ayer dije 'uy, quizás hoy me manda un mensajito', pero no, la mamá Pichi que es un amor, siempre me manda un mensajito. Pero me parece sano no hablar, porque por más que está todo hablado, el corazón...", aclaró.

La picante teoría de Ángel de Brito sobre la separación de Nico Occhiato y Flor Vigna

Antes de su arribo en La Academia, Ángel de Brito se refirió a la ruptura de Nico Occhiato y Flor Vigna.

"Para mí ella está enamorada y a él se le apagó la llamita", dijo Yanina Latorre en LAM semanas atrás.

Finalmente Ángel no dejó el tema ahí y antes de finalizar el programa dijo picante: "La tercera en discordia es la fama".

¿Palito para Occhiato?

AM