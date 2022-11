Flor Vigna se hizo un tremendo cambio de look

Flor Vigna está a full con la música y prueba de eso son los últimos recitales que estuvo brindando en donde pudo reflejar lo mucho que está trabajado para dar lo mejor de sí.

La imagen también está siendo un punto clave y además de los estridentes atuendos que está luciendo, la actriz y cantante se lució con un osado cambio de look.

Con su pelo naranja como base, Flor se realizó unas mechas de color fucsia que causaron sensación entre sus seguidores. Además, la artista lució su melena con mucho volumen y ondas para darle su toque personal.

"Sin dormir pero cumpliendo sueños... Gracias a todos los que hacen que este proyecto siga y siga creciendo, que les vuelva el triple", escribió en la publicación en donde compartió su nuevo estilo y también algunos momentos arriba del escenario.

Flor Vigna y la posibilidad de tener hijos con Luciano Castro

El romance entre la cantante y el actor crece cada vez mas, y ahora están dando pasos agigantados a cuentan que planes tiene a futuro. En una nota con Intrusos, el programa de Flor de la V, la cantante dijo "Él me ayuda a valorar mucho las cosas, me dice '¿vos te das cuenta de lo que significa esto?' Me cuenta el punto de inicio y yo digo 'cómo prestó atención a todo'. Estamos medio bolu... Nos encontramos en un momento muy lindo de cada uno y tratamos de hacernos bien".

"Somos muy romanticones, más que nada de decir 'yo quiero todo con vos'. No es tanto de pensar, sino como cuando estás en un momento muy lindo, a veces decís pavadas. Pero no porque las vayamos a realizar, me pasa que con él quiero muchas cosas y creo que él conmigo también", respondió la artista ante la pregunta del cronista sobre los planes a futuro y si tienen planeado una familia juntos.