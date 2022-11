Flor Vigna revela el motivo de la enemistad con Mica Viciconte. Lo hizo durante la noche del martes en su visita a LPA conducido por Florencia Peña a través de las pantallas de América TV. Sus palabras retumbaron en las redes sociales, abriendo el capítulo de una nueva polémica en el mundo de la farándula nacional.

Peña comenzó poniéndole picante a la entrevista tras preguntarle a Vigna si le cuidaría el hijo a Mica Viciconte. Como respuesta, la actriz respondió: "Bueno, no se si me lo dejaría a mí. No creo que me lo deje", dijo con sinceridad. "No se si se lo dejaría a alguien", destacó la conductora del ciclo, asegurando que la deportista es muy atenta con su hijo Luca.

"Sí, es alta madre, ¿no? Está todo el tiempo ahí prendida al nene. No se, si me lo deja que se yo tal vez sí", señaló entre risas Flor Vigna. Tras salir a relucir el nombre de Mica Viciconte, Flor Peña redobló su apuesta y fue directa contra su invitada, tocando el tema de la revalidad luego de su participación en Combate: "¿Vos la volviste a ver? ¿Tenés contacto con ella?", consultó la presentadora. "Me la cruzo y es muy linda. En mi anterior canción, ella me hizo el challenge. Se produjo toda, tiene muy buena onda conmigo", comenzó indicando la conductora de El Último Pasajero.

"Entendimos que fuimos bastante buenas una para la otra. En ese momento, nos los decías y te íbamos a decir: 'No, yo puedo sola'", afirmó. "Claro, eran pendejas cuando se enfrentaban", mencionó Peña. Seguidamente, Flor Vigna reconoció que su compañera la hizo crecer dentro del reality y también como persona: "Mica me hizo tener mucha actitud porque ella siempre fue recontra fuerte. Decía lo que pensaba y decía lo que quería. Me obligó a tener más actitud. De repente, me re calentaba porque ella me decía algo".

"Éramos las dos capitanas y ella como capitana iba al frente. Entonces me obligaba a mí, como capitana del otro equipo, a ir al frente y me educó en actitud. Viste que hay gente que te educa motivándote y hay gente que te educa desde otro lado", precisó Flor Vigna.