Flor Vigna y la posibilidad de tener hijos con Luciano Castro

Hace unos días, salio el nuevo sencillo de Flor Vigna "Sabor a ti", el tema que le dedicó a Luciano Castro. La pareja realizo un vídeo con fotos juntos y la cancion de fotos. Revolucionó las redes en tan pocas horas, recibiendo muchos comentarios de sus seguidores que estaban muertos de amor con la letra y el vídeo.

"Baby, yo he probado tantas cosas pero nada me ha tentado como tú. Tus ojitos café y en mi cama, tu piel", "tengo que confesarte, eres mi favorito", son algunas de las frases románticas de la canción.

El romance entre la cantante y el actor crece cada vez mas, y ahora están dando pasos agigantados a cuentan que planes tiene a futuro. En una nota con Intrusos, el programa de Flor de la V, la cantante dijo "Él me ayuda a valorar mucho las cosas, me dice '¿vos te das cuenta de lo que significa esto?' Me cuenta el punto de inicio y yo digo 'cómo prestó atención a todo'. Estamos medio bolu... Nos encontramos en un momento muy lindo de cada uno y tratamos de hacernos bien".

"Somos muy romanticones, más que nada de decir 'yo quiero todo con vos'. No es tanto de pensar, sino como cuando estás en un momento muy lindo, a veces decís pavadas. Pero no porque las vayamos a realizar, me pasa que con él quiero muchas cosas y creo que él conmigo también", respondió la artista ante la pregunta del cronista sobre los planes a futuro y si tienen planeado una familia juntos.