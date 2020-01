Mirá como cerró Flor Vigna el 2019

View this post on Instagram

Que intenso fuiste 2019. Mucho aprendizaje, mucho a transformar y seguir creciendo✨ Anteriormente entrenaba,ensayaba,clase acá,clase allá, días de 27 hs a las corridas porque si paraba me daba culpa.Había más tiempo para esforzarse y exigirse que pa otra cosa .Pero en un momento viví un garrón personal,se me rompió el mundito y arranco el nuevo mundo, donde tenía que empoderarme desde otro lado .Nutrirme desde un lugar más profundo. Empecé a entrenar mi SER, a ir para dentro y reconocer todo lo bueno qué hay en mi , porque sino lo reconozco yo no lo reconoce nadie por reflejo mismo. No se gana nada pretendiendo que pase algo afuera sino pasa adentro. Empecé a hacerme cargo de las situaciones que no me gustan. Puse pausa ,papel ,lápiz en el pasto y me hice más amiga mía.Empecé a escribir como quería mi vida y que cosas ya no quería. No quiero ser la que espera a ver qué pasa. Quiero ser la que sabe elegir , la que decide. A veces la rompo toda y no puedo creer el poder que tiene uno cuando se enfoca.Dsp soy media boluda y me boicoteo inconscientemente, pero vuelvo ,me acuerdo que no le quiero dar poder a chiquilinadas y que mi tiempo, amor y energía se la quiero dar solo a la mejor versión de mi vida. Todo se empezó a acomodar, tuve mis dos laburos utópicos . Superaron mis sueños de pendeja zarpadamente! Mi familia está mejor que nunca , sana y abriéndonos más para entendernos y abrazarnos.Mis amigos , Dios ! Que hermosos son mi amigos y que hermanos se volvieron 😍 Hoy termino el año sintiendo que me hice cargo de crear mis logros, profesionales y personales. Elijo esta filosofía donde soy la responsable de todo lo que sucede a mi alrededor sea malo o bueno . Y querido 2020 pretendo crearte hermosamente zarpado ♥️✨ Gracias a todos los que están ahí haciendo la banca con tan linda energía siempre les deseo un año con mucho amor y disfrute 🙌🏻