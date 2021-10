Flor Vigna y Luciano Castro: se conoció cuál es su apodo íntimo

A pesar de que todo comenzó como un rumor, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron que son pareja. La dupla fue captada mientras llegaba a un gimnasio de la zona Norte en Buenos Aires y fueron abordados por Maire Peñoñori, quien les hizo una nota.

La dupla apareció tomada de la mano y con miradas muy cómplices mientras hablaban de cómo se había dado la relación. Luciano viene de terminar su relación de año con Sabrina Rojas, y Flor, pro su parte, había terminado definitivamente con Nico Occhiato.

Ahora, los dos le dan rienda suelta a este romance que comenzó dos meses atrás. "¿Ya le dicen noviazgo a lo que tienen", preguntó Maite. "Nooo", respondió Castro, ante la carcajada de Vigna. "Es una genia la china", comentó el actor dejando en evidencia el apodo cariñoso que le puso a su nuevo interés romántico.



La frase de Luciano Castro sobre su relación con Flor Vigna: "Al principio no..."

Luciano Castro se animó a confirmar su romance con Flor Vigna y dio algunos detalles del inicio de la relación.

A pesar de que elige mantener su vida privada en reserva, el actor habló con Adrián Pallares sobre este noviazgo que tiene sólo dos meses.

"Me dijo ‘qué querés que te diga, la verdad es que estamos muy bien’ y me contó esta historia de cómo fue sentirse un pibe tratando de acercarse a una chica, pedirle el teléfono”, contó el conductor de Intrusos.

Luego, Luciano Castro agregó datos sobre cómo empezó todo: “Me dijo ‘la saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella en la suya. Me cambié de gimnasio por el laburo y después bueno empezamos a escribirnos, estoy muy bien’”, reveló el periodista.

