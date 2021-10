Luciano Castro y Flor Vigna: la primera foto juntos

Esta mañana Luciano Castro y Flor Vigna fueron captados cuando llegaban al gym de zona norte, en el que comenzó su historia de amor. Es por eso, que las fotos comenzaron a circular en las redes sociales.

Cómplices y de la mano, Castro junto a Vigna dieron una entrevista a Maite Peñoñori para Los Ángeles de la Mañana.

La primera imagen juntos de Vigna y Castro.

En dicha nota la pareja habló de su relación y contó cómo están viviendo este momento. “Convengamos que nosotros quisimos. Pensás que vinimos a chapar a un gimnasio al pedo, porque somos boludos…. Ah, bueno. Me gusta que quede claro, que sepan que no nos descubrieron, quisimos nosotros”, bromeó el actor.

Acto seguido, Flor Vigna aseguró: “nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos de blanquear, estábamos bien, no hay por qué esconderse”.

“Empezamos a hablar porque sabíamos que íbamos a estar juntos y la serie fue una excusa para empezar a hablar”, explicó Flor Vigna sobre el comienzo de la relación.

Castro admitió que “íbamos a hacer una serie, que al final no por su proyecto musical, pero yo lo usé como artilugio para empezarle a hablar. Después se dio el contacto, la llamé y acá estamos”.

“Noviazgo no le decimos, no sé cómo le decimos”, señaló el actor.

Además, ella sumó: “los rótulos vienen solos. A mí me hace muy bien y lo quiero un montón. Es relindo sentirse como un adolescente”.

“Nos cuidamos porque no sabíamos si esto tenía futuro o no”, finalizó contundente Luciano.

La frase de Luciano Castro sobre su relación con Flor Vigna: "Al principio no..."

Luciano Castro se animó a confirmar su romance con Flor Vigna y dio algunos detalles del inicio de la relación.

A pesar de que elige mantener su vida privada en reserva, el actor habló con Adrián Pallares sobre este noviazgo que tiene sólo dos meses.

"Me dijo ‘qué querés que te diga, la verdad es que estamos muy bien’ y me contó esta historia de cómo fue sentirse un pibe tratando de acercarse a una chica, pedirle el teléfono”, contó el conductor de Intrusos.

Luego, Luciano Castro agregó datos sobre cómo empezó todo: “Me dijo ‘la saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella en la suya. Me cambié de gimnasio por el laburo y después bueno empezamos a escribirnos, estoy muy bien’”, reveló el periodista.