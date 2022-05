Flor Vigna y Nico Occhiato: los “palitos” en el estreno de “El último pasajero”

Flor Vigna y Nico Occhiato estrenaron este domingo “El último pasajero”, el programa de concursos en donde ambos ofician de conductores. La expareja sorprendió a todos por su gran química y buena onda a la hora de compartir trabajo, sin embargo, hubo algunos detalles que no pasaron desapercibidos.

Pese a que compartieron momentos de complicidad, en una parte del programa, la actual pareja de Luciano Castro le arrojó un “palito” a su ex cuando un concursante del programa le hizo una declaración de amor a su compañera de curso.

“Aunque el amor no haya funcionado con nosotros, Occhiato, haremos que el amor nazca”, dijo Flor entre risas. “Uy, cómo la ligo yo”, alcanzó a decir Nico tratando de ponerle humor al momento.

Luego, en otra parte del programa y tras el beso de los concursantes en cuestión, el conductor le acotó a su compañera: “Lo bueno es que vos llegás a tu casa y tenés con quién, yo estoy solito”, dijo sobre su estado sentimental. “Le mando un saludo a Luchito”, dijo Flor y Nico se sumó a los saludos.

Por qué se separaron Flor Vigna y Nico Occhiato

En alguna oportunidad, Flor había dado los motivos por los que habían decidido ponerle punto final a su relación. Al respecto, se sinceró en diálogo con LAM: "Viste cuando decís, 'te quiero un montón, somos los protagonistas de esta historia, lo decidimos vos y yo, pero no podemos hacer que cada uno sea de la forma del otro'. Nos empezamos a dar cuenta de que por más que haya cariño no estaba funcionando la pareja. Teníamos tiempos diferentes, todo diferente, intereses diferentes. A mí me gusta más el compañerismo y Nico está a full en un momento un poco más individualista".

En ese entonces también dejó en claro que no mantenían más contacto: "No seguimos en contacto, incluso ayer dije 'uy, quizás hoy me manda un mensajito', pero no. La mamá, Pichi, que es un amor, siempre me manda un mensajito. Pero me parece sano no hablar porque por más que está todo hablado, el corazón...".