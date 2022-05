Flor Vigna y Nico Occhiato explicaron qué es lo peor de trabajar con un ex

Flor Vigna y Nico Occhiato están próximos a estrenar un nuevo programa por la pantalla de Telefe. Se trata de "El último pasajero", un formato que reunió a los ex y que al parecer hizo que su relación "evolucionara" de la mejor manera. Ellos mismos confesaron que de no ser por este proyecto, no estaban teniendo contacto. Sin embargo, ahora parece ser que hay mucha buena onda. Aunque, en diálogo con Diego Poggi confesaron qué es lo peor de tener que trabajar juntos al ser "ex pareja".

Uno de los productores del streaming de Poggi, "Modo live" se atrevió a hacer la "incómoda" pregunta y sin dar muchas vueltas quiso saber qué es lo peor de volver a trabajar juntos luego de haber terminado su noviazgo. De forma muy contundente, quien empezó a responder fue Flor.

"Para mí todas las cosas que me hicieron mierda en la relación, las vuelvo a vivir en lo laboral. Pero es la posibilidad de reencontrarme de otra forma y buscar un cambio en mí para entender que somos dos personas diferentes. Y que hoy tenemos que ser un equipo por un sueño que tenemos en común", sentenció Flor Vigna.

Por su parte, Nico Occhiato sostuvo: "Es entender el nuevo vínculo que tenemos porque antes de hacer el programa no nos juntábamos. Sólo por casos muy puntuales de forma esporádica. A la hora de encarar un proyecto juntos, tenemos que hablar".

"Nos hablamos mucho para poder hacer equipo, siendo muy diferentes. Pasamos siete años con la misma forma de ser y después cada uno tenía ganas de ser diferente...y acá había que encontrarse en un mismo equipo.", cerró Flor Vigna.

Por qué se separaron Flor Vigna y Nico Occhiato

En alguna oportunidad, Flor había dado los motivos por los que habían decidido ponerle punto final a su relación. Al respecto, se sinceró en diálogo con LAM: "Viste cuando decís, 'te quiero un montón, somos los protagonistas de esta historia, lo decidimos vos y yo, pero no podemos hacer que cada uno sea de la forma del otro'. Nos empezamos a dar cuenta de que por más que haya cariño no estaba funcionando la pareja. Teníamos tiempos diferentes, todo diferente, intereses diferentes. A mí me gusta más el compañerismo y Nico está a full en un momento un poco más individualista".

En ese entonces también dejó en claro que no mantenían más contacto: "No seguimos en contacto, incluso ayer dije 'uy, quizás hoy me manda un mensajito', pero no. La mamá, Pichi, que es un amor, siempre me manda un mensajito. Pero me parece sano no hablar porque por más que está todo hablado, el corazón...".

Según se supo, los chicos habían cerrado su vínculo en términos de paz y de la mejor manera. Esto quedó en evidencia ahora que han decidido volver a trabajar juntos.

Por su parte, Flor Vigna está viviendo un apasionado romance con Luciano Castro y al parecer todo va viento en popa.

¡Qué viva el amor y la buena onda con los ex!