Flor Vigna y su tajante respuesta cuando le consultaron sobre su ruptura con Luciano Castro: "Perdón"

Durante casi dos años, todo parecía ir de maravilla entre Luciano Castro y Flor Vigna, que se conocieron en un gimnasio de zona norte y se volvieron inseparables desde entonces. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular varios rumores que establecían que la pareja estaría atravesando una crisis.

Las versiones comenzaron a tomar fuerza cuando Flor decidió renunciar a la obra teatral El divorcio, en la que compartía escenario con Luciano. “Se baja después de dos meses. Debutó el 22 de marzo y termina el 28 de mayo”, reveló en Intrusos Maite Peñoñori.

La pareja se conoció en un gimnasio de zona norte.

Por otro lado, en Socios del Espectáculo, Nancy Duré hace unos días aseguró que Flor y Castro “están separados”. Luego contó cómo se iba a manejar la supuesta expareja: “Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos en un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando”.

El actor negó la ruptura.

Y, luego de ver un mensaje del actor negando la ruptura, Duré cerró: “La idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. Evidentemente, hay problemas, ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh, él negó la separación”.

Flor Vigna rompió el silencio tras los rumores

Tras las versiones que rodean tanto a Flor Vigna como a Luciano Castro, en Mañanísima revelaron la extraña respuesta de la joven cuando le preguntaron sobre su relación. “Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman”, contó Estefi Berardi.

Y continuó explicando cómo suelen ser las conversaciones con Vigna: “Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña”. La panelista del programa finalmente reveló que le contesto Flor cuando le consultó por los rumores: "Me puso ‘Perdón. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada”.