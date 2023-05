La polémica declaración de Flor Vigna que acrecienta los rumores de crisis con Luciano Castro: “No es de mala”

Flor Vigna y Luciano Castro parecían, hasta hace unas semanas, estar más enamorados que nunca. A través de distintos gestos de amor en redes sociales o aventuras compartidas en conjunto, la pareja se mostraba en su mejor momento.

Sin embargo, todo cambió de la noche a la mañana cuando se dio a conocer que Flor Vigna estaría abandonando la obra teatral que protagonizaba junto a Luciano Castro, “Divorcio”. A partir de eso, los rumores de crisis no dejaron de crecer, llegando al punto en el que Luciano Castro desmintió estas teorías. Ahora, Flor Vigna tuvo que salir a responder sobre el tema, dejando en evidencia una cierta incomodidad.

Fue Estefi Berardi quien se comunicó con la artista, quien recientemente se lanzó como cantante. “Leí en los portales que Pallares comentó que ella estaría separada de Luciano y que por eso se bajaba de la obra. Le escribí para preguntarle a ver si realmente era así porque lo que a mí me decían era que estaba todo bien entre ellos”, comenzó explicando la panelista de Mañanísima.

Qué dijo Flor Vigna sobre el estado de su relación con Luciano Castro

Estefi Berardi continuó con su relato, compartiendo la sospechosa actitud de Flor Vigna ante una pregunta tan sencilla. “Le escribí a Flor, que siempre me contesta y me tira la posta, y esta vez tardó mucho en responderme. Le volví a preguntar porque le dije que tal vez tocábamos el tema. Ella me contestó de una manera muy extraña y me puso: ‘Perdón, Estefi. No es de mala pero, esta vez, prefiero no decir nada’”, reveló la panelista.

La respuesta de Flor Vigna generó incertidumbre sobre el presente de su relación amorosa con Luciano Castro, dado que, en otras ocasiones, la actriz no tenía problema en comentar sobre su pareja. Por su parte, Pampito compartió un hecho que pudo presenciar y que consideró extraño: “Justo cuando yo estaba llegando, ellos estaban cruzando hacia el teatro como cualquier pareja que camina por la calle. Venían de la mano y los vi sonriendo. Ellos no me vieron a mí. Me llamó la atención porque los vi re bien juntos. Ellos no me vieron a mí. Me llamó la atención”.

