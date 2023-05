Flor Vigna anunció que daría un paso al costado de "El Divorcio", la obra en la que participa junto a Luciano Castro y aunque alegó que es porque quiere dedicarse de lleno a su carrera musical, su entorno íntimo reveló que se trata de algo más que afecta su pareja.

Nancy Duré fue quien en "Socios del Espectáculo" contó: "Están separados, lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos en un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando".

Luciano Castro y Flor Vigna.

Según las declaraciones del entorno de los artistas, la periodista agregó: "La idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. Evidentemente hay problemas, ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh, él negó la separación".

Aparentemente, habrían surgido conflictos en el ámbito laboral que compartían cuando hacían "El Divorcio", obra a la que todavía le queda una semana más con la presencia de Flor y Luciano sobre el escenario.

Pallares agregó información de Flor Vigna

"Desde la obra de teatro me la definieron a ella como 'intensa' y que había alivio de que se fuera", sentenció Adrián Pallares con respecto a cómo percibían a Flor en "El Divorcio".

"La misma gente que me confirma la información también me dice que tampoco está dicha la última palabra, quizás no trabajando juntos deciden componer", aseguró Nancy Duré para completar todas las versiones que recibió de parte del entorno de Flor Vigna y Luciano Castro.