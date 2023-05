Julieta Poggio anunció que se lanzaría como cantante: "Es la nueva Britney"

Julieta Poggio no deja de sorprender a sus fanáticos al momento de desplegar todo su talento en diferentes áreas artísticas. Se lució en Fuerza Bruta, se prepara para "Coqueluche" con Muscari y anunció que evalúa la posibilidad de lanzarse como cantante.

En diálogo con "Biri Biri", Julieta Poggio confesó que luego de participar en el videoclip de "Mal Ahí" (canción que interpreta Flor Vigna), empezó a sentir curiosidad por su faceta musical. "Es la nueva Britney", adelantó Flor Vigna quien reveló que en los Premios Gardel muchos le preguntaron si sacaría música.

Julieta Poggio y Flor Vigna.

"Flor me está ayudando con eso, me está tentando mucho. Ya vamos a jugar con Flor, vamos a hacer tipo un camping", confesó Juli con total sinceridad. Al momento de revelar cuál es su ritmo musical preferido sentenció: "¿Sabés qué me gusta? la guaracha".

La ex participante de "Gran Hermano" está explorando todas sus facetas artísticas para identificar en cuál le gusta más desempeñarse. Ya lució el baile en Fuerza Bruta, explotará la actuación en "Coqueluche" y próximamente es probable que la escuchemos cantar.

Julieta Poggio cuenta con el apoyo de Flor Vigna

Cuando los integrantes de Biri Biri le mencionaron que la veían más como popstar que como cantante de guaracha, Flor Vigna aclaró: "Igual pará, tiene que probar todos los ritmos que ella quiera y chusmear dónde pega mejor su voz".

De esa forma, Flor dejó en evidencia que ella va a ser la guía profesional de Julieta Poggio en este nuevo camino que empezará a desandar. Por su parte, la artista demostró que está dispuesta a incursionar para ver cómo se le da en la música.