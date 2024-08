Florencia Peña revela todos los secretos de "La isla de las tentaciones": qué dijo

El debate sobre el amor y la infidelidad llega a la pantalla chica y con Florencia Peña como anfitriona de lujo. Acompañada por Benjamín Vicuña, la actriz conduce “La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile”, el nuevo reality original de Prime Video en el que cuatro parejas pondrán a prueba su amor y el futuro de su relación.

Flor Peña conduce el nuevo reality de Prime Video.

“A mí me encanta cuando la vida te lleva por experiencias donde te replanteas lo que ya tenías muy organizado en tu cabeza. Está bueno abrirse, por lo menos, a contemplar”, le confesó la actriz a CARAS sobre las potentes premisas del show. A lo largo de nueve capítulos, sus participantes afrontarán las pruebas más desafiantes frente a un grupo de atractivos solteros que harán todo para seducirlos.

Y, sobre el final, cada uno de ellos podrá elegir regresar a casa con su pareja original, seguir de forma solitaria, o con alguna de las personas que conozcan durante el programa.

La actriz será la anfitriona del ciclo junto con Benjamín Vicuña.

“No es un reality en el que las personas se meten para ser famosos, sino para vivir una experiencia muy intensa, en la que se pone a prueba lo más importante para mí, que es el amor que uno siente por un compañero o compañera. Y en ese contexto uno tiene que oficiar de contenedor”, contó la actriz.

“Además, me gustó la idea de irme a trabajar a México y a un lugar como Mérida, que es hermosísimo y muy agreste. Con Benja, a quien quiero un montón, nos divertimos mucho. Además, a mí me encanta conducir”, agregó. Con fecha de estreno para el 9 de agosto, “La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile” contará con un episodio final y la espectacular reunión del viernes 23 de agosto.

Florencia posó en las playas de Mérida, México, donde se grabó el programa.

—Algunos participantes del reality cuestionan desde el inicio la monogamia. ¿Cree que está sobrevalorada?

—Yo creo que la monogamia es un debate que nos debemos por la naturaleza que tiene el ser humano, y no solo la naturaleza latinoamericana. Este tipo de programas lo pone muy de manifiesto. Amor versus sexo, compañero de vida versus una necesidad más carnal o un deseo más visceral. Si eso puede ir de la mano o no, si eso se contrapone, o si es así, entonces el amor se termina. Una cantidad de preguntas que están sin respuestas porque realmente todas las parejas que entraron al programa, tanto las monogámicas como las abiertas, igual sufrieron. Con el amor se sufre. Se trata de encontrar cada uno su contrato personal con quien vos desees compartir la vida y encontrar cuál es el mejor camino. Porque no hay un camino que uno selle y diga "bueno, es éste¨.

La actriz encendió el debate sobre la infidelidad y la monogamia.

—¿Será que en este momento la infidelidad ya no es lo peor que le puede pasar a una pareja?

—No, claro que no, bueno, yo soy de las que piensa eso. Cuando uno empieza a entender que el sexo es una necesidad más física y que la elección de un compañero tiene que ver con un montón de otras cuestiones muchísimo más profundas, ahí es donde eso se convierte en algo más trivial. Pero hay personas que por sus estructuras mentales eso (la infidelidad) lo condiciona mucho para seguir con una pareja. O porque sienten que es una traición imposible de perdonar. Por eso digo que cada contrato es tan particular y tan íntimo, personal. Si tuviera que dar un consejo sería que hay que alivianar. Siempre hay que hacerlo, porque cuando uno aliviana en la vida, o cuando el contrato no era ese y alguien cometió un error, o infringió una regla, se puede barajar y dar de nuevo. Soy siempre de las que cree eso.

Peña y Vicuña junto a las participantes del reality.

—¿Si hay amor y acuerdos que se respetan, todo puede personar se o superarse?

—Totalmente, no creo que las personas no puedan cambiar o que las personas vivan la vida de una sola manera. Los seres humanos vamos creciendo, vamos cambiando, dejando atrás cosas que ya no nos sirven y vamos en búsqueda de otras, nos deconstruimos. En ese movimiento constante que es la vida…si la Tierra se mueve mirá si no nos vamos a mover nosotros. Ahora, si del otro lado ya no hay amor, eso es otra cosa.

Florencia también se refirió a su fórmula para vivir en pareja.

—¿Se animaría a participar de este reality de parejas? ¿Y cuáles serían las reglas que deberían res petarse en su pareja?

—Creo que ya estoy grande para eso. Por ahí de joven me hubiera animado. Creo que ya estoy muy expuesta en mi vida, no me veo haciéndolo aún más. Seguramente si yo hubiera participado de este reality de joven, quizá la regla más importante para mí hubiera sido algo así “como no te involucres emocionalmente o no generes encuentros que tengan que ver con conocerte como persona”.

—Hablando de estas búsquedas y fórmulas de vivir la pareja, ¿Qué etapa cree transitar?

—Siento que fui buscando fórmulas, contratos y fui encontrando maneras y ahora estoy en un momento de mucha paz. Te diría que estamos (junto a su esposo Ramiro Ponce de León) en un momento muy familiar. Tenemos una familia constituida que es muy hermosa. Mis hijos ya están más grandes y es hermoso compartir la vida con ellos. Este “ahora” tiene que ver, obviamente con nosotros y nuestra búsqueda constante, pero sobre todo con esta unión que nos propone la familia. Y ahí estamos pasándola realmente bomba.