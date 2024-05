Victoria Vanucci y Matías Garfunkel vivieron un tuvieron una vida de película. Hoy se encuentran separados, pero en el momento en que fueron pareja fueron involucrados con el escándalo del conglomerado de medios Grupo 23 y por eso decidieron "autoexiliarse" en Miami en el año 2016.

Entre las diferentes declaraciones de la modelo con la prensa, defendió a su entonces marido en diversas oportunidades: "Él tiene que demostrar a todos que se mandó una cagada enorme. Va a tener que demostrar que esto fue un error. El trabajo de él ahora es demostrarlo. Lo va a hacer por sus hijos, por su apellido, va a trabajar para que se sepa quiénes fueron estos siniestros que estaban ahí atrás".

Además, en una entrevista que dio a Intrusos en 2016, habló el polémico accidente automovilístico que sucedió en Bariloche en 2013, el cual casi se cobra la vida de Garfunkel. Ante la posibilidad de haber enviudado, Vanucci dio su versión de los hechos.

Qué pasó en el accidente de Matías Garfunkel según Victoria Vanucci

La modelo se mostró firme en su postura y expreso en diálogo con el mencionado programa: "Nunca fue un accidente, pero como el resto de las cosas van a tener que demostrarlo. Las amenazas que recibió mi familia sí está confirmado que las hicieron desde la oficina de Sergio Szpolski".

Victoria Vanucci no temió a enfrentarse a la justicia en su momento, para esclarecer el hecho que casi mata a su marido, Matías Garfunkel: "El tema está en la Justicia y está todo por escrito. No voy a parar hasta que esto termine. (...) Son unos nefastos, son unos siniestros. Nos costó mucho tiempo asumir que esto no fue un accidente".