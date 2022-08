Florinda Meza hizo su descargo en medio del conflicto con Shakira: "Voy a demandar"

Durante los últimos días se rumoreaba que Florinda Meza tenía intenciones de demandar a Shakira por los pasos que hizo en el video de su canción "Te Felicito", que serían originalmente creados por nada más ni nada menos que por Roberto Gómez Bolaños, más conocido como "Chespirito".

Sin embargo, Florinda Meza decidió romper el silencio y publicó en sus redes un comunicado. Desde su cuenta oficial de Instagram compartió una postal de Shakira y expresó: "A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA".

Florinda Meza.

"Los medios y las redes sociales cumplen una labor de comunicación muy importante, aunque a veces, para vender o ganar likes, inventan historias; y algunas, aunque resulten descabelladas o increíbles, se vuelven virales, como en este caso", agregó la actriz mexicana.



De esa forma la artista dejó en claro que no tiene ninguna intención de iniciarle acciones legales a Shakira y parta terminar sentenció: "No hay razón ni fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira".